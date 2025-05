Xbox Game Pass: Zweite Mai-Welle bringt ein Spiel des Jahres und mehr – Alle Neuzugänge in der Übersicht

Microsoft hat die zweite Welle an Mai-Neuzugängen für den Xbox Game Pass enthüllt: Abonnenten können sich unter anderem auf das preisgekrönte „Metaphor: ReFantazio“, den RPG-Shooter „The Division 2“ oder das Metroidvania „Tales of Kenzera: Zau“ freuen.

Microsoft gönnt seinen Game-Pass-Abonnenten auch keine Verschnaufpause: Nachdem zuletzt erst Kracher wie „Clair Obscur: Expedition 33“, „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ und kürzlich auch „Doom: The Dark Ages“ ins Gaming-Abo aufgenommen wurden, rollen nun bereits die nächsten Spiele an.

Und auch die zweite Flut in diesem Monat hat ein echtes Highlight zu bieten: „Metaphor: ReFantazio“, das von IGN zum Spiel des Jahres 2024 gekürt wurde und auch bei den Game Awards für den Hauptpreis nominiert war, wird ab dem 29. Mai 205 via Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard erhältlich sein.

Ebenfalls einen Blick wert ist Ubisofts „The Division 2“, das ab dem 27. Mai verfügbar sein wird – pünktlich zum Start der neuen Season und des „Battle for Brooklyn“-DLCs, der Spieler ein weiteres Mal zurück nach New York führen wird. Ab dem 22. Mai kann man sich außerdem mit dem Metroidvania „Tales of Kenzera: Zau“ in der Rolle eines jungen Schamanen auf eine emotionale Reise begeben.

Nachfolgend ein Überblick über alle Neuzugänge in der zweiten Maihälfte:

Monster Train 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 21. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Creatures of Ava (Xbox Series X|S) – 22. Mai

Jetzt im Game Pass Standard

Jetzt im Game Pass Standard Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox Series X|S) – 22. Mai

Jetzt im Game Pass Standard

Jetzt im Game Pass Standard S.T.A.L.K.E.R. 2 (Xbox Series X|S) – 22. Mai

Jetzt im Game Pass Standard

Jetzt im Game Pass Standard Tales of Kenzera: Zau (Cloud, PC und Xbox Series X|S) EA Play – 22. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Tom Clancy’s The Division 2 (Cloud, Konsole und PC) – 27. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard To a T (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 28. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Metaphor ReFantazio (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 29. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Spray Paint Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 29. Mai

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Crypt Custodian (Cloud, Konsole und PC) – 3. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Symphonia (Cloud, Konsole und PC) – 3. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Darüber hinaus werden ab dem 23. Mai auch 15 weitere Spiele über Xbox Cloud Gaming (Beta) verfügbar sein. Die Funktion steht allen Ultimate-Abonnenten zur Verfügung. Folgende Titel werden in die Bibliothek aufgenommen:

Brütal Legend

Costume Quest 2

Day of the Tentacle Remastered

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

Max The Curse of Brotherhood

Neon Abyss

Quantum Break

Rare Replay

ScreamRide

State of Decay Year-One

SteamWorld Dig 2

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection

Diese Spiele werden Ende Mai aus dem Game Pass entfernt

Wie gewohnt werden zum 31. Mai aber auch wieder ein paar Spiele aus dem Game Pass entfernt. Abonnenten haben jedoch die Möglichkeit, ihren Mitgliederrabatt zu nutzen und bis zu 20 Prozent zu sparen, um die folgenden fünf Titel in der eigenen Bibliothek zu behalten:

Cassette Beasts (Cloud, Konsole und PC)

Firework (PC)

Humanity (Cloud, Konsole und PC)

Remnant 2 (Cloud, Konsole und PC)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Konsole und PC)

Des Weiteren können sich Game-Pass-Nutzer über neue In-Game-Vorteile freuen: Für „Call of Duty: Warzone“ ist das „Game Pass Pack 2“ verfügbar, das unter anderem zwei Skins, vier Waffen-Blueprints, XP-Token und weitere Extras enthält. Spieler von „Smite 2“ können sich hingegen über den „Summer Fun Medusa Drop“ freuen.

Zu den Ultimate-Perks zählen Commander- und Firefly-Gegenstände für „Throne and Liberty“, die ab dem 22. Mai beansprucht werden können. Ab dem 29. Mai wird außerdem das EMS-Outfit für „The Division 2“ erhältlich sein, sodass sich Spieler im Stile eines Rettungssanitäters kleiden können.

Die offizielle Webseite hält darüber hinaus wie gewohnt alles Wissenswerte für Game-Pass-Abonnenten rund um die neuen Spiele, Abgänge, Vorteile und Ultimate Perks bereit.

Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren