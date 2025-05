Black Ops 6 und Warzone: Saison 4 hat einen Termin – Roadmap mit neuen Maps und Modi enthüllt

Der Starttermin für Saison 4 steht fest: Ab dem 29. Mai 2025 erhalten “Call of Duty: Black Ops 6” und “Warzone” eine Vielzahl neuer Inhalte, darunter narrative Elemente, Gameplay-Änderungen und neue Herausforderungen. Die offizielle Roadmap verrät, was Spieler erwarten können.

Mit dem Saisonstart werden in „Call of Duty: Black Ops 6“ drei neue Karten eingeführt: Shutdown (Core-6v6), Fugitive (Core-6v6-) und Blitz (2v2/6v6-Strike). Zur Mitte der Saison kommen zwei weitere Karten hinzu: Eclipse (2v2/6v6-Strike) sowie eine Neuauflage der Karte Fringe (Core 6v6) aus “Black Ops 3”.

Zum Launch der neuen Season stehen zwei neue Spielmodi bereit. Dazu gehören „Team Elimination“, das Elemente aus „Kill Confirmed“ mit rundenbasiertem Teamplay kombiniert, und „One in the Chamber“, in dem Spieler mit begrenzten Ressourcen und klassischen Mechaniken antreten. Später in der Saison folgt der zeitlich begrenzte Modus „Party Ops“, der themenbezogene Minispiele umfasst.

Änderungen in Warzone und neuer POI

Auch „Warzone“ erhält umfangreiche Neuerungen. Mit „The Overlook“ wird auf der Karte Verdansk ein neuer Point of Interest eingeführt – ein moderner Hochhauskomplex, der ehemalige Orte wie „Burger Town“ und den „SKN-Kommunikationsturm“ ersetzt. Vertikale Zugänge, Kontrollpunkte und interaktive Kräne prägen das neue Gebiet.

Zum Saisonstart wird der groß angelegte Modus „Clash“ freigeschaltet: In einem 52-gegen-52-Format treten Teams ohne Circle Collapse gegeneinander an. Hier stehen Gefechte um festgelegte Zonen im Mittelpunkt. Weitere Modi wie „Havoc Royale“ und „Resurgence Casual“ folgen mit dem Mid-Season-Update.

Zur Mitte der Saison kommen außerdem neue Ausrüstungsgegenstände: Das Care Package und der neue Vorteil „Beute-Meister“, die exklusiv in ausgewählten Modi verfügbar sind.

Zombies-Modus mit klassischen und neuen Inhalten

Mit „Grief“ kehrt in der vierten Saison von „Call of Duty: Black Ops 6“ ein klassischer Zombies-Modus zurück. Zwei Teams treten gegeneinander an und müssen gleichzeitig gegen Zombiehorden bestehen. Der Modus enthält neue Mechaniken wie Capture-Zonen und Modifikatoren, die den Spielverlauf beeinflussen.

Neue Items und Fähigkeiten erweitern das Gameplay:

Munitionsmodifikation Splitterblitz mit panzerbrechender Flächenwirkung

Splitterblitz mit panzerbrechender Flächenwirkung Drei neue GobbleGums : „Explosive Flourish“ löst beim Nachladen eine Explosion mit Flächeneffekt rund um den Operator aus. „Flavor Hex“ aktiviert ein zufällig ausgewähltes Ultra-GobbleGum. Durch „Rainburps“ stoßen eliminierte Zombies funkelnde Regenbogenblasen aus.

: „Explosive Flourish“ löst beim Nachladen eine Explosion mit Flächeneffekt rund um den Operator aus. „Flavor Hex“ aktiviert ein zufällig ausgewähltes Ultra-GobbleGum. Durch „Rainburps“ stoßen eliminierte Zombies funkelnde Regenbogenblasen aus. Die Unterstützungswaffe Grim Reaper kann im Crafting-Menü gebaut werden

Der Scorestreak Grim Reaper bringt wiederum zum Season-Start einen vierläufigen Raketenwerfer mit hohem Explosionsschaden in das Spiel. Zeitlich begrenzte Modi wie „Starting Room“ und „Abomination Challenge“ sowie neue Herausforderungen mit exklusiven Belohnungen runden das Angebot ab.

Zusätzliche Inhalte: Battle Pass, Operatoren, Events

Der Battle Pass der vierten Saison von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Warzone“ umfasst über 110 Inhalte, darunter kosmetische Items und neue Operator-Skins wie Supermax Stitch. Neue Waffen wie die Maschinenpistole LC10, das Sturmgewehr FFAR 1, das Essex Model 07 Präzisionsgewehr sowie eine Pickaxe sind über den Battle Pass oder spezielle Events erhältlich.

Ranglistenspiele für Multiplayer und „Warzone“ bieten kompetitives Gameplay mit saisonalen Belohnungen. Neue Waffenaufsätze und Umrüstungen erweitern zusätzlich die taktische Tiefe des Spiels. Mehr zur Season 4 in „Call of Duty: Black Ops 6“ sowie „Warzone“ hat Activision auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone, Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren