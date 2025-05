Borderlands 4: Gearbox-Chef entschuldigt sich für umstrittenen „echter Fan“-Kommentar

In dieser Woche sorgte Randy Pitchford, seines Zeichens CEO von Entwickler Gearbox Software, für eine kleine Kontroverse in den sozialen Medien. Dabei ging es um die Preisgestaltung von „Borderlands 4“ und ob der kommende Loot-Shooter möglicherweise auch für 80 US-Dollar beziehungsweise 90 Euro verkauft werden könnte.

Pitchford erklärte, dies sei nicht seine Entscheidung, machte jedoch – auf etwas unglückliche Weise – deutlich, dass „echte Fans“ trotzdem einen Weg finden und das Spiel kaufen würden, unabhängig vom ausgerufenen Preis. Dieser Kommentar stieß innerhalb der Community auf Kritik und rief sogar einen Entwickler von „Baldur’s Gate 3“ auf den Plan, der Pitchfords Ansage als „widerlich“ bezeichnete. Nun entschuldigte sich der Gearbox-Chef.

„Echter Fan“-Kommentar in der Handsome-Jack-Version

Wie man es von Pitchford nicht anders kennt, lieferte er aber keine gewöhnliche Entschuldigung, sondern reagierte auf eine von Handsome Jack, dem Antagonisten von „Borderlands 2“, stammende Version seines „echter Fan“-Kommentars, die vom Nutzer Duke_Newcombe erstellt und in einem X-Beitrag von MoxyOG geteilt wurde.

„Ach, heul doch! 80 Dollar für Borderlands 4? Hol mir die winzigste Geige der Welt – gefertigt aus Eridium und geölt mit den Tränen weinerlicher Kammer-Jäger“, beginnt der sarkastische Kommentar vom „Borderlands“-Bösewicht.

„Hör mal, Zuckerpuppe, du kaufst kein Spiel. Du investierst in ein Premium-Erlebnis, das die Galaxis in ihren Grundfesten erschüttert und persönlich dafür entwickelt wurde, deine traurigen kleinen Dopamin-Rezeptoren ins All zu schießen. Glaubst du, hochwertiger Loot und chaotisches Chaos programmieren sich von selbst? Du willst Waffen, die Beine bekommen, Seemannslieder singen und in Loot Goblins explodieren, ohne dafür den höchsten Preis zu zahlen? Werde erwachsen.

Zu meiner Zeit habe ich eine ganze Mondbasis mit meinen eigenen zwei Händen (und einer Tonne wegwerfbarer Hyperion-Praktikanten) gebaut, und du heulst, weil du ein paar Dollar mehr ausgibst, um Skags stilvoll virtuell zu ermorden? Bitte!

Aber hey, wenn 80 Dollar zu viel sind, gibt es immer eine Lösung: Kauf es einfach nicht. Mehr legendäre Drops für den Rest von uns und weniger atemlose Schnorrer, die meine Loot-Pools verstopfen. Win-Win.

Bleib pleite, Held.

– Handsome Jack, Präsident der Galaxis, CEO von Hyperion und dein persönlicher Albtraum“

Pitchfords Entschuldigung

Das nahm Pitchford zum Anlass, um die Wogen zu glätten und seine Art einer Entschuldigung zu liefern. „Junge, Junge, JackGPT, so klinge ich also? Mein Fehler! Aber vielen Dank an Duke_Newcombe und @MoxsyOG für das mit Abstand lustigste, was ich heute lesen durfte“, begann er seinen X-Beitrag.

„Im Ernst: Niemand mag es, für selbstverständlich gehalten zu werden, und das war auch nicht meine Absicht. Ich bin überwältigt von all der Liebe und Unterstützung, die das Team erfährt, während wir hart daran arbeiten, euch dieses großartige Spiel in die Hände zu legen.

Sie leisten Unglaubliches, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle das beste Borderlands aller Zeiten spielt! Egal, wie der Preis am Ende ausfällt, es wird sich lohnen – und noch viel mehr. Für mich geht’s zurück an die Arbeit!“

Die Fans zeigen sich unter Pitchfords Kommentar bereits deutlich versöhnlicher. Einer der Nutzer erwähnte sogar, dass der Gearbox-Chef wohl noch nie „so nah“ an einer öffentlichen Entschuldigung war. „Du könntest noch offener sein, aber ich weiß deine Einsicht zu schätzen“, heißt es weiter.

Welcher Preis letztendlich für „Borderlands 4“ aufgerufen wird, steht nach wie vor noch nicht fest. Bis zum Release dauert es allerdings auch noch ein wenig: Der neue Loot-Shooter wird am 12. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Weitere Meldungen zu Borderlands 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren