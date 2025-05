Clair Obscur Expedition 33: Plötzlich lieben alle Französisch – aber nicht so, wie ihr denkt

Die Charaktere in „Clair Obscur: Expedition 33“ sprechen zwischendurch gerne Französisch. Das schlägt sich anscheinend auch auf die Suchanfragen nieder, in denen besonders ein oft gebrauchtes Schimpfwort hoch im Kurs steht.

Das am 24. April erschienene „Clair Obscur: Expedition 33“ dreht sich um die namensgebende Expedition 33, die von Lumiére zum Monolithen der Malerin aufbricht, um diese endgültig zu besiegen. Die Welt ist jedoch von einer postapokalyptischen Version von Frankreich inspiriert, was sich nicht zuletzt an einigen bekannten Wahrzeichen in der Spielwelt zeigt.

Bei ihren gefährlichen Abenteuern rutscht den Mitgliedern der Expediton gerne auch mal das ein oder andere Schimpfwort aus dem virtuellen Mund. Dies scheint den Spielern jedoch zu gefallen, denn die Suchanfragen zu diesen Flüchen stiegen nach dem Release von „Clair Obscur: Expedition 33“ merklich an.

Was bedeuten eigentlich die ganzen Worte?

Schon zu Beginn des Spiels begegnen den Nutzern einige französische Worte. Das erste ist der Titel des Rollenspiels selbst – „Clair Obscur“ – über den wir schon in diesem Artikel geschrieben haben. Dabei handelt es sich um die französische Übersetzung des italienischen Wortes „chiaroscuro“, einem Gestaltungsmittel der Grafik und Malerei aus der Spätrenaissance und im Barock.

Ein weiteres Wort ist „gommage“, der Abschied, der in Lumiére einmal im Jahr begangen werden muss. „Gommage“ bedeutet etwa „radieren“ oder „schrubben“.

Natürlich begegnet uns auch oft das Wort „merde“, was einfach mit dem deutschen Begriff „Scheiße“ übersetzt werden kann. Ein besonderes Interesse scheint jedoch das ebenfalls regelmäßig auftauchende „putain“ zu schüren.

Wörtlich übersetzt bedeutet „putain“ „Nutte“ oder „Hure“. Allerdings wird dieser Begriff unter Nutzern der französischen Sprache eher als allgemeines Fluchwort benutzt, etwa wie „so eine Scheiße“, „zur Hölle“ oder auch „fuck“.

Suchanfragen steigen nach Release an

Wie die Kollegen von TheGamer berichten, seien die Suchanfragen für das Wort „putain“ nach dem Release von „Clair Obscur: Expedition 33“ deutlich angestiegen. Über Google Trends lässt sich beobachten, dass die Anfragen rund um den Start des Rollenspiels am 24. April zunahmen.

Dabei scheint es sich jedoch nicht um einen Zufall zu handeln. Denn bei den verwandten Suchanfragen findet man unter anderem die Begriffe „Clair Obscur: Expedition 33“, „Expedition 33“ und „Clair Obscur“ sowie „chiaroscuro“.

Zuletzt berichteten wir davon, dass die zuständigen Entwickler von Sandfall Interactive intern Wettbewerbe abhielten. Damit wollten sie herausfinden, wer von den Mitarbeitern in dem Rollenspiel den höchsten Schaden mit einem einzigen Schlag verursachen konnte. Der Rekord der Entwickler wurde von den Spielern jedoch schon kurz nach der Veröffentlichung von „Clair Obscur: Expedition 33“ gebrochen.

