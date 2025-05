DualSense im Death Stranding 2-Design:   Limitierte Edition des PS5-Controllers vorbestellbar

Sony bringt zum Release von “Death Stranding 2: On the Beach" eine exklusive DualSense-Edition auf den Markt. Interessenten können den PS5-Controller ab sofort vorbestellen.

Mit „Death Stranding 2: On the Beach“ rückt eines der wenigen exklusiven PlayStation-Spiele des Jahres näher. Passend zum Launch des Kojima-Titels erscheint ein thematisch gestalteter PS5-Controller in limitierter Auflage.

So bringt Sony Interactive Entertainment zum Release von „Death Stranding 2“ eine Sonderedition des DualSense-Controllers auf den Markt. Das Design orientiert sich am Look des Spiels und zeigt unter anderem das Logo der Organisation „Drawbridge“.

Vorbestellung seit heute möglich

Die Veröffentlichung der DualSense-Sonderauflage ist für den 26. Juni 2025 geplant – zeitgleich mit dem Spiel. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Hardware liegt bei 84,99 Euro.

Seit dem heutigen 22. Mai 2025 ist der DualSense im “Death Stranding 2”-Design über den offiziellen PlayStation-Direct-Store vorbestellbar, unter anderem in Deutschland:

Die Auflage ist limitiert, was bedeutet, dass pro Region nur eine begrenzte Stückzahl verfügbar ist. Frühere Sondereditionen des DualSense-Controllers waren in der Regel schnell ausverkauft.

Fans können sich mit einem optisch passenden Controller durch „Death Stranding 2“ schwingen.

Alle Editionen von Death Stranding 2 im Überblick

Neben dem PS5-Controller kann auch „Death Stranding 2“ selbst vorbestellt werden – beispielsweise bei Amazon*. Dabei stehen mehrere Editionen zur Auswahl bereit, die preislich eine Bandbreite von rund 80 bis 250 Euro abdecken:

Standard Edition – Preis: 79,99 Euro

Enthält das vollständige Spiel.

Digitale Deluxe Edition – Preis: 89,99 Euro

Digitaler Vollzugang zum Spiel

48 Stunden Vorabzugriff

Digitale Bonusinhalte, darunter Skelette

Collector’s Edition – Preis: 249,99 Euro

Digitaler Vollzugang zum Spiel

Vorzeitiger Zugang (48 Stunden)

Sammlerbox

15-Zoll-Statue des Magellan-Menschen

3-Zoll-Figur des Dollman

Kunstkarten

Brief von Hideo Kojima

Zusätzliche digitale Gegenstände

Auch die Collector’s Edition von „Death Stranding 2“ wird über PlayStation Direct angeboten. Ein Ausverkauf erfolgte bislang nicht, wie ein Blick auf den Produkteintrag nahelegt.

„Death Stranding 2“ erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Rückblickend auf den Vorgänger deutet vieles darauf hin, dass es sich lediglich um eine zeitlich begrenzte Exklusivität handelt. Der Titel setzt die Geschichte von Sam Porter Bridges fort und versetzt Spieler in eine dystopische Welt, in der Leben und Tod auf mysteriöse Weise miteinander verwoben sind.

Das verantwortliche Entwicklerstudio Kojima Productions arbeitet derweil an einem neuen Projekt mit dem Titel „Physint“. Bis zur Veröffentlichung des Spiels werden jedoch noch einige Jahre vergehen.

