Elden Ring Nightreign: Preload-Start und überschaubare Download-Größe für PS5 & PS4 enthüllt

Ende des Monats erscheint „Elden Ring: Nightreign“. Jetzt steht fest, ab wann Vorbesteller der digitalen Version mit dem Preload beginnen können und wie viel Gigabyte an Daten auf die Festplatte der PS5 und PS4 geschaufelt werden müssen.

In der kommenden Woche geht es zurück in die Zwischenlande: Mit „Elden Ring: Nightreign“ veröffentlichen Entwickler FromSoftware und Publisher Bandai Namco ein Multiplayer-Spin-off des preisgekrönten Action-Rollenspiels, in dem sich bis zu drei Spieler gemeinsam den Gefahren der Nacht stellen.

Wer sich dazu entschlossen hat, eine der beiden digitalen Versionen vorzubestellen, kann wie gewohnt schon vor dem Release mit dem Preload beginnen. Der bekannte X-Account (ehemals Twitter) PlayStationSize hat jetzt enthüllt, ab wann der Vorab-Download möglich ist und wie viel Speicherplatz „Elden Ring: Nightreign“ zunächst auf der PS5 und PS4 belegen wird.

Vorab-Download startet zwei Tage vor Release

PlayStationSize bezieht seine Daten direkt aus den aktuellen Datenbankeinträgen des PS Stores, sodass die Angaben wie gewohnt präzise sind. Und wer keine allzu schnelle Internetverbindung hat, kann aufatmen: Auf der PS5 wiegt der Preload von „Elden Ring: Nightreign“ überschaubare 21,156 Gigabyte, während das neueste Update mit der Version 1.01.000 direkt enthalten ist.

Auf der PS4 fällt der Download minimal größer aus: Hier müssen 21,176 Gigabyte heruntergeladen werden – Patch 1.01 ist ebenfalls mit dabei. Artbook und Soundtrack, erhältlich für Vorbesteller der digitalen Deluxe Edition sind zusammen 738 Megabyte groß. Möglich wird der Preload ab de 28. Mai 2025 und somit zwei Tage vor der Veröffentlichung sein.

Obwohl Update 1.01000 bzw. 1.01 im Preload enthalten ist, kann es sein, dass kurz vor dem Release noch ein Day-One-Update für „Elden Ring: Nightreign“ veröffentlicht wird, das dann noch separat heruntergeladen werden muss. Bezüglich des Review-Embargos liegt noch kein konkretes Datum vor, allerdings dürften die ersten Tests vermutlich schon zwei bis drei Tage vor dem Release des Spiels erscheinen.

Editionen von Elden Ring: Nightreign im Überblick

Erscheinen wird „Elden Ring: Nightreign“ am 30. Mai 2025, während die Veröffentlichung für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erfolgen wird. Neben der Standardfassung, die sowohl physisch als auch digital für 39,99 Euro erhältlich ist, steht für 54,99 Euro auch eine digitale Deluxe Edition zur Verfügung. Diese umfasst neben dem Artbook und Soundtrack auch Zugriff auf zukünftige DLCs. Vorbesteller aller Versionen erhalten zudem eine Bonusgeste.

Darüber hinaus haben Bandai Namco und FromSoftware auch eine üppige Collector’s Edition von „Elden Ring: Nightreign“ im Angebot: Für 199,99 Euro erhalten Käufer neben den Inhalten der digitale Deluxe Edition auch noch eine 25 Zentimeter große Statue von Wylder, eine Steelbook-Hülle, Tarotkarten und ein Hardcover-Artbook. Bei einigen Händler ist die Sammlerausgabe bereits vergriffen, Amazon nimmt aktuell aber noch Vorbestellungen entgegen.

