GTA 6: Zweiter Trailer im PS2-Look – Fan-Demake zeigt, wie weit die Grafik gekommen ist

Über 500 Tage mussten Fans auf den zweiten Trailer zu „GTA 6“ warten: Und nachdem Anfang Mai die Release-Verschiebung des Spiels bekannt gemacht wurde, zeigte Entwickler Rockstar Games kurz darauf erbarmen und präsentierte das sehnlichst erwartete Video, dass endlich weitere Einblicke in das kommende Open-World-Abenteuer gewährte.

Und nicht nur die Fans zeigten sich aufgrund des Gesehenen beeindruckt: Auch zahlreiche Stimmen aus der Gaming-Branche stimmten mit ein und bezeichneten „GTA 6“ unter anderem als „ein AAA-Spiel aus der Zukunft“. Dabei wussten vor allem die Grafik und der hohe Detailgrad zu überzeugen. Doch wie hätte „GTA 6“ wohl vor 21 Jahren auf der PlayStation 2 ausgesehen?

Von Next-Gen zum Retro-Look: GTA 6 mit PS2-Grafik

Genau diese Frage stellte sich wohl auch der auf die „GTA“-Reihe spezialisierte Content Creator Foosmoke, der den zweiten Trailer zu „GTA 6“ kurzerhand im Stil eines „GTA: San Andreas“, das erstmals im Oktober 2004 veröffentlicht wurde, nachgebaut hat. So stellt das Fan-Demake eine 1:1-Kopie des Rockstar-Originals dar – nur mit passender Grafik. Der Nostalgiefaktor ist auf jeden Fall enorm.

Darüber hinaus macht der „GTA 6“-Trailer im PS2-Stil überaus deutlich, wie weit sich die Grafik in Videospielen über die letzten Jahrzehnte hinweg gewandelt hat. Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Originals entdeckten Fans beeindruckende Details: vom realistischen Verformen von Jasons Muskeln über detaillierte Reflexionen und Lichtspiele im Autospiegel bis hin zu Schweißtropfen auf der Haut, Schmutzpartikeln oder einem Bierglas mit realistischen Blasen und Schaum.

Zweiter GTA 6-Trailer bricht Rekorde

Im Nachgang waren einige Fans so beeindruckt, dass sogar Zweifel aufkamen, ob der Trailer überhaupt In-Game-Grafik zeigt – obwohl am Ende des Videos der Hinweis eingeblendet wurde, dass sämtliche Szenen von der PS5 stammen. In einem X-Beitrag stellte Rockstar Games jedoch nochmals klar: „Der zweite Trailer zu Grand Theft Auto 6 wurde vollständig im Spiel auf einer PlayStation 5 aufgenommen und besteht zu gleichen Teilen aus Gameplay und Zwischensequenzen.“

Währenddessen erzielte der „GTA 6“-Trailer beeindruckende Zahlen und generierte allein auf YouTube innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als 75 Millionen Aufrufe. Aktuell ist die Zahl bereits auf über 113 Millionen angestiegen. Noch imposanter wird es, wenn alle Plattformen berücksichtigt werden: Insgesamt verzeichnete der Trailer am ersten Tag 475 Millionen Aufrufe – ein neuer Rekord und der „größte Video-Launch aller Zeiten“.

