Intergalactic The Heretic Prophet: Sorgt weiter für Kontroversen – Druckmann äußert sich

Seit der offiziellen Ankündigung von "Intergalactic: The Heretic Prophet" sehen sich die Entwickler von Naughty Dog mit teilweise überspitzt formulierter Kritik und sogar Hassbotschaften konfrontiert. Eine Entwicklung, zu der sich Neil Druckmann in einem aktuellen Interview äußerte.

Im Rahmen der The Game Awards 2024 überraschten die Entwickler von Naughty Dog die Spieler mit der Enthüllung ihres neuesten Projekts: Dem PS5-exklusiven Titel „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Erwartungsgemäß schlug die Ankündigung eines neuen Naughty Dog-Projekts hohe Wellen. Allerdings nicht nur im positiven Sinne. Ein kleiner Teil der Spielerschaft schoss sich insbesondere auf die von Tati Gabrielle verkörperte Protagonistin Jordan A. Mun ein – vor allem auf ihr äußeres Erscheinungsbild.

Teilweise scharf und überzogen formulierte Kritik, die die Entwickler von Naughty Dog zwar zur Kenntnis nehmen, sich davon aber offenbar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das geht aus einem Interview hervor, in dem sich Neil Druckmann zu dieser Thematik äußerte.

Druckmann möchte sich an Kontroversen nicht beteiligen

Wie Druckmann erklärte, sieht er nur wenig Sinn darin, sich an der Kontroverse und den daraus resultierenden Diskussionen zu beteiligen. Stattdessen gehe es ihm einfach nur darum, sich auf die Arbeiten an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ beziehungsweise die Fertigstellung des Projekts zu konzentrieren.

Der Game Director und Producer ergänzte, dass es aller Diskussionen zum Trotz wichtig sei, sich als Künstler auf Dinge zu konzentrieren, an die man glaubt.

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dieser Diskussion noch viel hinzufügen kann“, sagte Druckmann. „Es ist einfach so, dass im Moment in den Medien Dinge passieren, die man größtenteils ignorieren muss. Man sollte sich treu bleiben und an das glauben, was man tut. Genau so sollten sich Künstler in meinen Augen verhalten.“

Die Vergangenheit zeigte bereits, dass Naughty Dog kein Interesse daran hat, der oftmals überspitzten Kritik und möglichen Hasskommentaren eine Bühne zu bieten. Beispielsweise ist die Kommentarsektion unter dem offiziellen Enthüllungstrailer von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ bis heute deaktiviert.

Das bisher mutigste Projekt von Naughty Dog?

In einem anderen Interview sprach Druckmann in dieser Woche zudem über „Intergalactic: The Heretic Prophet“ an sich und stellte den Spielern Großes in Aussicht. Im Gespräch mit dem „Sacred Symbols“-Podcast kündigte Druckmnann nämlich nicht weniger als den mutigsten Titel in der Geschichte von Naughty Dog an.

Unter anderem soll das bislang tiefgründigste Gameplay in einem Naugty Dog-Titel geboten werden. Unbekannt ist leider weiterhin, wann wir handfestes Gameplay zu sehen bekommen. Diesbezüglich äußerte sich das Studio nämlich noch nicht.

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ befindet sich exklusiv für die PS5 in Arbeit.

