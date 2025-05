Monster Hunter Wilds: Erstes Crossover-Event mit legendärem Capcom-Franchise startet nächste Woche

In „Monster Hunter Wilds“ startet in der kommenden Woche das erste große Crossover-Event: Wie Capcom jetzt bekannt gegeben hat, trifft das Action-Rollenspiel auf „Street Fighter 6“. Spieler können sich auf ein besonderes Rüstungsset freuen, das nicht nur den Look von Akuma mit sich bringt, sondern auch die Bewegungen des Kampfdämons ermöglicht.

Ende Februar veröffentlichte Capcom mit „Monster Hunter Wilds“ den neuesten Teil der beliebten Action-RPG-Reihe, der einen äußerst beeindruckenden Start hinlegen konnte: Mit acht Millionen verkauften Exemplaren in nur drei Tagen ist „Wilds“ das am schnellsten verkaufte Videospiel in der Geschichte des japanischen Unternehmens.

Nachdem zuletzt im vergangenen Monat das erste große Titel-Update veröffentlicht und das Event „Fest der Eintracht: Blütentanz“ jede Menge neue Quests und Belohnungen brachte, steht jetzt das erste Crossover-Event an: Wie Capcom offiziell bekannt gegeben hat, trifft „Monster Hunter Wilds“ in der nächsten Woche, genauer gesagt ab dem 28. Mai 2025, auf „Street Fighter 6“.

Werdet zum Kampfdämon Akuma

Dabei steht die Kollaboration mit Capcoms erfolgreicher Kampfspiel-Reihe ganz im Zeichen des Kampfdämons Akuma, der seinen persönlichen Auftritt im Spiel bekommen wird. So können Jäger ab Jägerrang 21 die neue Nebenmssion „Ultimative Kraft“ abschließen und sich anschließend den begleitenden Arenaquests „Dämonekraft“ und „Wahre Kraft“ stellen, um zusätzliche Belohnungen zu verdienen.

Dazu zählen das vollständige Rüstungsset „Akuma“-Jäger, das „Blanka-Chan“-Rüstungsset für den Palico sowie ein passender Hintergrund, Namensschild und Poste für das eigene Jägerprofil. Das Besondere an der „Akuma“-Rüstung: Damit ausgerüstet lassen sich Gegenstände und Gesten nutzen, um die Kampfbewegungen des Dämons auszuführen.

Laut Capcom können Spieler „den Nervenkitzel von Street Fighter mit einer neuen Variante des exklusiven Drive-Impact-Systems aus Street Fighter 6 und mehr“ erleben. So lassen sich durch den Objektbefehl „Automatische Combo: Akuma“ verschiedene Combo-Angriffe ausführen, während sogar spezielle Aktionen wie Gou Hadoken und Gou Shoryuken möglich sind.

Kostenpflichtige Inhalte bringen Street-Fighter-Kostüme für Alma und mehr

Neben den bereits erwähnten und kostenlosen Inhalten bringt das Crossover zwischen „Monster Hunter Wilds“ und „Street Fighter 6“ aber auch noch kostenpflichtige DLCs mit sich, die ebenfalls ab dem 28. Mai 2025 erhältlich sein werden. Verfügbar sind zwei Outfits für Alma, um die Feldexpertin im Stil der bekannten Kämpferinnen Chun-Li und Cammy zu kleiden.

Außerdem erhältlich sind eine Blanka-Chan-Puppe als Anhänger und mehrere Sticker im „Street Fighter 6“-Design. Abgerundet werden die DLCs durch die drei Gesten und aus „Street Fighter“ bekannten Attacken Hadoken, Shoryuken und Tatsumaki Senpu-kyaku, die nicht nur für ein optisches Highlight sorgen, sondern auch über Angriffseigenschaften verfügen.

In einem X-Beitrag stellte Capcom zudem klar: „Bitte beachten: Diese kostenpflichtigen DLC-Artikel werden separat verkauft und sind nicht als Paket verfügbar.“ Am 28. Mai wird pünktlich zum Start des Crossover-Events auch das nächste Update für „Monster Hunter Wilds“ erscheinen, das weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen vornehmen wird. Details dazu dürften in Kürze folgen.

