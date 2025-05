PS5: State of Play oder PlayStation Showcase in Kürze? Insider haben schlechte Nachrichten

Gerüchten zufolge verzichtet Sony in diesem Jahr auf einen Sommer-Showcase bzw. eine baldige State of Play. Das berichten mehrere Insider, die als zuverlässig gelten.

Sony scheint in diesem Sommer auf einen PlayStation-Showcase bzw. auf eine baldige State of Play zu verzichten. Entsprechende Hinweise stammen aus Forenbeiträgen und Insiderkreisen. Unter anderem deutete ein als verlässlich geltender ResetEra-User namens John Harken an, dass Sony in diesem Sommer weder einen Showcase noch ein State of Play plant.

Auf die entsprechende Spekulation eines anderen Teilnehmers antwortete Harken mit „In der Tat“, wie Comicbook berichtet. Es ist eine knappe Antwort, die in der Gaming-Community dennoch Gewicht hat, da Harken in der Vergangenheit mehrfach mit zutreffenden Informationen punkten konnte.

Keine State of Play im Mai

Auch ein anderer Insider meldete sich zu Wort, speziell auf den laufenden Monat bezogen. Laut NateDrake habe man „noch nichts von einem Mai-Event von Sony für dieses Jahr gehört“. NateDrake gilt als gut informiert. Unter anderem sagte er korrekt die Online-Enthüllung der Nintendo Switch 2 voraus und lag auch bei mehreren PS5-Portierungen von Microsoft-Spielen richtig, darunter „Forza Horizon 5“ und „Gears of War“.

Dass NateDrake keine Informationen zu einem Mai-Event vorliegen, bedeutet natürlich nicht, dass keines stattfinden wird. Dennoch zeigt ein Blick auf den Kalender, dass die verbleibenden Zeitfenster inzwischen knapp bemessen sind.

Sony nutzt die Showcases traditionell, um langfristige Projekte und größere Titel vorzustellen. Die kompakteren State-of-Play-Formate konzentrieren sich wiederum auf bevorstehende Veröffentlichungen. Dass bisher keine Details zu einem der beiden Formate für den Sommer 2025 durchgesickert sind, lässt auf eine eher zurückhaltende Kommunikationsstrategie schließen.

In der Community wird daher spekuliert, dass ein umfangreicherer Showcase möglicherweise im September stattfinden könnte – ein Zeitraum, den Sony in der Vergangenheit bereits mehrfach für größere Ankündigungen gewählt hatte.

Mit dem geplanten Launch von „Ghost of Yotei“ im Oktober würde sich ein Event im Spätsommer durchaus anbieten. „Death Stranding 2“, dessen Veröffentlichung für den 26. Juni 2025 geplant ist, dürfte hingegen auf dem Summer Game Fest von Geoff Keighley präsentiert werden:

Spielemangel herrscht auf der PS5 trotz alledem nicht – allerdings mit einem Twist, der vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen wäre: Zu den meistverkauften Titeln auf dem PlayStation-System zählen derzeit mehrere Spiele von Microsoft Gaming, darunter Neuerscheinungen wie „The Elder Scrolls 4: Oblivion – Remastered“.

Vier der fünf bzw. fünf der sieben meistverkauften Spiele des Monats auf PlayStation-Plattformen in den USA wurden von Microsoft veröffentlicht. Über die April-Charts von Circana berichteten wir schon gestern.

