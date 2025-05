Silent Hill f: Neues Setting, neue Geschichte – doch wie passt das zum Serienkanon?

Nachdem die bisherigen Ableger der Horrorserie in Nordamerika spielten, führt der Weg der Spieler in "Silent Hill f" in das Japan der 1960er Jahre. Doch wie passt das Ganze zum Serienkanon? Konami klärt auf.

Im Herbst 2022 kündigte der Publisher Konami das groß angelegte Comeback der Horrorserie „Silent Hill“ mit gleich mehreren neuen Projekten an. Neben dem bereits 2024 veröffentlichten Remake zu „Silent Hill 2“ befand sich darunter auch „Silent Hill f“.

Ein neuer Ableger, der uns in das Japan der 1960er Jahre entführt. Da offensichtlich keine direkte Verbindung zum in Nordamerika liegenden Städtchen Silent Hill besteht, stellte sich ein Teil der Spieler natürlich die Frage, wie „Silent Hill f“ zu den bisherigen Ablegern der Serie und ihren Geschichten passt.

Diesbezüglich sorgte Konami nun für Klarheit und bestätigte, dass es bei „Silent Hill f“ gar nicht erst darum ging, einen Titel zu veröffentlichen, der sich in die bisherige Reihe beziehungsweise ihren Kanon einfügt.

Eine neue Arbeit innerhalb der Serie

Stattdessen sehen Konami und die Entwickler von Neobards in „Silent Hill f“ ein eigenständiges Spiel, das nicht als Erweiterung des bestehenden „Silent Hill“-Universums konzipiert wurde. Über den offiziellen X-Kanal erklärte Konami, dass es sich bei „Silent Hill f“ um ein „völlig neues, von der Serie unabhängiges Werk“ handele.

Dies bringt laut dem Publisher den Vorteil mit sich, dass auch komplette Neulinge in der Welt von „Silent Hill“ den Titel genießen können. Vorkenntnisse seien zum Spielen nämlich nicht nötig.

Langjährige „Silent Hill“-Fans werden aber ebenfalls nicht leer ausgehen. Denn auch wenn zwischen „Silent Hill f“ und den anderen Ablegern der Reihe keine direkte Verbindung besteht, soll in Neobards’ Projekt der eine oder andere Verweis auf die ursprünglichen „Silent Hill“-Abenteuer warten.

Diese sollen jedoch so subtil ausfallen, dass sie lediglich von Fans der Reihe zur Kenntnis genommen werden.

Enthüllung des Releasetermins in wenigen Wochen?

Unklar ist leider weiterhin, wann „Silent Hill f“ erscheint. Bislang wissen wir nur, dass sich der Horror-Titel für PC, PS5 und Xbox Series X/S in Arbeit befindet. Möglicherweise erfahren wir bald aber endlich mehr. Wie Konami in dieser Woche bekannt gab, wird der Publisher auf der Anime Expo 2025 in Los Angeles mit einem Panel zu „Silent Hill f“ vertreten sein, das am 4. Juli 2025 stattfindet.

Da mit dem Komponisten Akira Yamaoka, dem Produzenten Motoi Okamoto und dem Autoren Ryukishi07 gleich mehrere führende Köpfe hinter dem Projekt zugegen sind, spekulieren die Spieler darauf, dass Konami das Panel unter anderem für die Enthüllung des Releasetermins nutzt.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze aber noch nicht.

