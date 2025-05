Sonic Racing CrossWorlds: Konkurrenz für Mario Kart World? Altersfreigabe deutet auf baldigen Release 

Neben „Mario Kart World“, das zum Launch der Switch 2 am 5. Juni 2025 exklusiv für die neue Nintendo-Konsole erscheinen wird, steht in diesem Jahr noch der Release eines weiteren Kart-Rennspiels auf dem Plan. Die Rede ist natürlich von „Sonic Racing: CrossWorlds“, das von Sega zunächst auf den Game Award 2024 angekündigt und anschließend auf der jüngsten State of Play im vergangenen Februar erstmals präsentiert wurde.

Bislang haben die Verantwortlichen aber noch keinen konkreten Release-Termin für den Fun-Racer bekannt gegeben, der nach dem 2019 veröffentlichten „Team Sonic Racing“ den nächsten Eintrag in der bereits längeren Liste der Rennspiele mit dem blauen Igel darstellen wird. Eine erste Altersfreigabe von „Sonic Racing: CrossWorlds“ deutet nun aber an, dass eine Veröffentlichung womöglich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen könnte.

Sonic Racing: CrossWorlds erhält Altersfreigabe in Australien

Wie der Reddit-Nutzer TokuWaffle entdeckt hat, wurde „Sonic Racing: CrossWorlds“ bereits von der australischen Altersfreigabebehörde überprüft, die die Freigabe PG (Parental Guidance) erteilt haben. Das bedeutet, dass der kommende Fun-Racer in Australien für Kinder unter 15 Jahren nicht ohne Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten gespielt werden sollte.

Verantwortlich für diese Einstufung sind der Behörde zufolge In-Game-Käufe, leichte Glücksspielthemen sowie Online-Interaktivitäten und Chats. Altersfreigaben anderer Behörden liegen bislang noch nicht vor, doch die australische Einstufung legt nahe, dass der Release von „Sonic Racing: CrossWorlds“ nicht mehr in weiter Ferne liegt. Möglich wäre eine Veröffentlichung im Spätsommer oder aber spätestens zwischen Oktober und Anfang November.

Release-Ankündigung auf dem Summer Game Fest?

Grundsätzlich bedeutet die Altersfreigabe auch, dass der Titel bereits spielbereit ist und die Entwicklung gut voranschreitet. Möglicherweise dürfte Sega in naher Zukunft Neuigkeiten verlauten lassen. Ein guter Zeitpunkt wäre das diesjährige Summer Game Fest, dessen Showcase am 6. Juni stattfinden wird. Bereits in den vergangenen Jahren war Sega ein Dauergast auf dem Event von Geoff Keighley. So wurde im letzten Jahr auch der Release-Termin von „Sonic X Shadow Generations“ auf dem Event enthüllt.

Wann „Sonic Racing: CrossWorlds“ letztendlich erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Ein kurzfristiger Release erscheint allerdings unwahrscheinlich, da Sega wohl nur ungern in direkte Konkurrenz mit „Mario Kart World“ treten möchte, obwohl der blaue Igel gegenüber Nintendo einen deutlichen Vorteil hat: „Sonic Racing: CrossWorlds“ wird nämlich für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch sowie den PC und somit für nahezu alle Plattformen verfügbar sein.

Zuletzt veröffentlichte Sega zu Beginn dieses Monats ein neues Video mit dem Titel „History of Sonic Racing“, das einen Rückblick auf sämtliche Rennspiele der Reihe, die bereits 1994 mit „Sonic Drift“ begann, gewährte. Dabei wurden auch unerwartete Gäste für das kommende Spiel enthüllt, sodass Spieler neben den bekannten Charakteren wohl auch auf andere Figuren aus bekannten Sega-Franchises zurückgreifen können.

