Stellar Blade: Malerische Landschaften & rasante Action – Trailer zeigt Bosskampf des Nikke-DLCs

Neben einer Complete Edition kündigte Shift Up kürzlich einen DLC zum Action-Titel „Stellar Blade“ an, der auf „Nikke: Goddess of Victory“ basiert. In einem neuen Trailer wird dieser vorgestellt - inklusive eines Bosskampfes.

Vor wenigen Tagen spendierte Shift Up der bereits im vergangenen Jahr angekündigten PC-Version von „Stellar Blade“ einen Termin. Wie das Studio bekannt gab, erscheint die PC-Umsetzung in Form einer Complete Edition, die neue Inhalte umfasst, die Shift Up auch PS5-Spielern zur Verfügung stellt.

Darunter ein Crossover mit dem Mobile-Gacha „Nikke: Goddess of Victory“. In der Rolle von Eve bestreiten die Spieler in dem Crossover unter anderem einen Bosskampf gegen den „Nikke“-Charakter Scarlet. Um euch einen Eindruck von der gebotenen Action zu vermitteln und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellte Shift Up ein neuen Trailer zu „Stellar Blade“ bereit.

Dieser greift den Bosskampf gegen Scarlet auf und bietet neben der handfesten Action einen Blick auf die malerischen Landschaften des Crossovers.

Welche Inhalte bietet die Complete Edition?

Wenig überraschend umfasst die in der vergangenen Woche angekündigte Complete Edition zu „Stellar Blade“ das Hauptspiel inklusive aller bisher veröffentlichten Updates. Darüber hinaus dürfen sich Käufer des Komplettpakets über den Ende 2024 veröffentlichten DLC zu „NieR: Automata“ freuen, der diverse kosmetische Extras umfasst.

Der ebenfalls in der Complete Edition enthaltene Crossover zu „Nikke: Goddess of Victory“ bietet neben dem Bosskampf gegen Scarlet zusätzliche Schießstand-Minispiele und einen Shop, mit dem die Spieler verschiedene themenbezogene Inhalte rund um „Nikke: Goddess of Victory“ freischalten können.

Etwas entspannender geht es beim Angeln zu. In diesem Minispiel warten sechs weitere Gegenstände aus dem „Nikke“-Universum auf ihre Freischaltung. Abgerundet wird die Complete Edition von den folgenden Inhalten.

25 zusätzliche Outfits

Das „Fluffy Bear“-Kosmetik-Paket für Drohnen

Der „Planet Diving Suit (Captain)“ für Eve

Die Complete Edition zu „Stellar Blade“ erscheint am 11. Juni 2025 für PC und PS5. Unklar ist aktuell noch, mit welchem Betrag Besitzer des Spiels, die den „Nikke: Goddess of Victory“-DLC separat erwerben möchten, zur Kasse gebeten werden.

Da der Preis des „NieR: Automata“-DLCs bei 9,99 Euro lag, können wir wohl davon ausgehen, dass sich der neue Crossover in einer ähnlichen Preisklasse bewegt.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren