Switch 2: Forza Horizon 5, Gears of War & mehr? Insider spricht über kommende Xbox-Ports

Mit "Senua’s Saga: Hellblade 2" kündigte Microsoft in dieser Woche einen weiteren Xbox-Titel für die PS5 an. Laut dem bekannten Insider Tom Warren ist diese Ankündigung Bestandteil der neuen Multiplattform-Strategie, von der auch Spieler auf der Switch 2 profitieren sollen.

Sollte noch irgendjemand Zweifel an der Multiplattform-Strategie von Microsoft gehegt haben, dürften diese in den letzten Wochen endgültig ausgeräumt worden sein.

Denn nachdem erst vor wenigen Wochen das Rennspiel „Forza Horizon 5“ für die PS5 erschien, kündigte Microsoft mit „Gears of War: Reloaded“ und dem narrativen Action-Adventure „Senua’s Saga: Hellblade 2“ kürzlich zwei weitere Xbox-Titel für Sonys Konsole an. In einem aktuellen Artikel ging der in Xbox-Fragen für gewöhnlich gut informierte Insider Tom Warren auf die jüngsten Entwicklungen ein und wies darauf hin, dass die Ankündigungen der letzten Zeit Bestandteil der neuen „Project Latitude“-Strategie sind.

Diese beschreibt das Vorhaben, das Xbox-Geschäft zu erweitern, indem Microsoft ehemals Xbox-exklusive Titel und Serien auf weiteren Plattformen veröffentlicht. Bei der PS5 wird es dabei nicht bleiben, wie Warren betont. Auch Switch-2-Spieler werden demnach in den Genuss der neuen Release-Politik kommen.

Mehrere Xbox-Spiele für die Switch 2 in Arbeit?

„Hellblade 2 ist Teil der Welle von Project-Latitude-Titeln von Microsoft, mit denen der Softwaregigant die Xbox-Plattform weiterentwickelt, um mehr Spiele auf Konkurrenzplattformen zu bringen“, kommentierte Warren die PS5-Ankündigung des zweiten „Hellblade“-Titels, ehe er auf die Switch 2 zu sprechen kam.

Mit Blick auf Nintendos Anfang Juni erwartete Plattform ergänzte Warren, dass die Xbox Game Studios an Switch-2-Umsetzungen mehrerer Titel arbeiten.

Konkrete Namen nannte Warren in diesem Zusammenhang nicht. Zu den aussichtsreichen Kandidaten zählen jedoch jüngst veröffentlichte beziehungsweise angekündigte Multiplattform-Titel wie „Doom: The Dark Ages“, „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ oder „Gears of War: Reloaded“.

Zudem machten in der Vergangenheit Gerüchte über eine Switch-2-Version von „Forza Horizon 5“ die Runde.

Phil Spencer betont Bedeutung der Switch 2

Im April äußerte sich Phil Spencer, Leiter von Microsofts Gaming-Sparte, zur nahenden Markteinführung der Switch 2 und hob die Bedeutung der Konsole für Microsofts neue Strategie hervor. Laut Spencer versetzt die Switch 2 sein Unternehmen nämlich in die Lage, mit den eigenen Spielen Kunden zu erreichen, die weder auf der Xbox noch auf dem PC unterwegs sind.

„Ich bin fest davon überzeugt, was Nintendo für die Branche bedeutet und dass wir sie weiterhin unterstützen. Und ich denke, die Unterstützung von Nintendo für unsere Franchises ist ein wichtiger Teil unserer Zukunft“, kommentierte Spencer die Ziele, die Microsoft mit der Unterstützung der Switch 2 verfolgt.

Nintendos neue Konsole erscheint am 5. Juni 2025 zum Preis von 469,99 Euro.

