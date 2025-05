Syberia Remastered: Ein Klassiker wird modernisiert – Trailer präsentiert grafische Verbesserungen

Microids hat in dieser Woche ein Remaster des Adventure-Klassikers "Syberia" aus dem Jahr 2002 angekündigt. Ein begleitender Trailer gewährt einen ersten Blick auf die umfangreichen grafischen Verbesserungen.

Zum 23. Geburtstag des gefeierten Adventures „Syberia“ nutzte der Publisher Microids die Gelegenheit, ein Remaster anzukündigen, das für den PC sowie aktuelle Konsolen erscheinen wird.

Wie die Verantwortlichen von Microids bekannt gaben, dürfen sich die Spieler auf eine sowohl technisch als auch spielerisch überarbeitete Neuauflage freuen. Die Entwickler modernisieren den Adventure-Klassiker laut offiziellen Angaben nämlich umfassend. Um einen Eindruck von den technischen Verbesserungen zu vermitteln, veröffentlichte der Publisher einen Trailer, der die grafischen Optimierungen in den Fokus rückt.

Während das Original noch auf vorgerenderte Hintergründe setzte, verwendet „Syberia Remastered“ in Echtzeit berechnete Umgebungen mit dynamischer Beleuchtung und dynamischen Schatten. Hinzu kommen neue Texturen, verbesserte Charaktermodelle sowie weitere grafische und technische Verbesserungen.

Darum geht es in der Geschichte von Syberia

An der Handlung des ursprünglich im Jahr 2002 veröffentlichten Adventure-Klassikers hat sich selbstverständlich nichts geändert. Ein weiteres Mal schlüpfen die Spieler in die Rolle der erfahrenen Anwältin Kate Walker, die mit dem Auftrag, den Verkauf einer Automatenfabrik abzuwickeln, in ein abgelegenes französisches Dorf reist.

Was zunächst nach einem simplen Routineauftrag klingt, entwickelt sich bald zu einer außergewöhnlichen Reise durch Osteuropa und dessen schneebedeckte Landschaften. Begleitet von Oscar, einem charmanten Automaton, erkundet Kate geheimnisvolle und vergessene Orte, während sie der Spur von Hans Voralberg folgt.

Hans wird von den Entwicklern als ein genialer Erfinder beschrieben, der es sich zum Ziel gesetzt hat, auf der mythischen Insel Syberia die letzten lebenden Mammuts zu finden. Neben der Grafik überarbeiteten die Entwickler auch das Gameplay, um im Remaster von „Syberia“ eine flüssigere Spielerfahrung zu garantieren.

„Erlebe Kate Walkers Reise neu. Mit einer aktualisierten Benutzeroberfläche, verbesserter 3D-Navigation und flüssigeren Steuerungen, die heutigen Standards entsprechen, ohne die nachdenkliche und erzählerische Seele des Spiels zu beeinträchtigen“, erklärte Microids.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte der Publisher bislang nicht. Stattdessen kündigte Microids lediglich an, dass Syberia Remastered im vierten Quartal dieses Jahres für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll.

