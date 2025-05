BioShock: Ein Remake? Der Film? Insider verweist auf nahende Ankündigung

Im kommenden Monat kehrt das Summer Game Fest 2025 zurück. Los geht es wie gewohnt mit dem großen Eröffnungsevent, das erneut von Geoff Keighley moderiert wird und auch in diesem Jahr mit spannenden Neuankündigungen aufwarten dürfte.

Aktuellen Berichten zufolge könnte auch der Publisher 2K Games mit von der Partie sein und die Veranstaltung nutzen, um eine Ankündigung zu „BioShock“ vorzunehmen. Dies berichtet der in der Regel zuverlässige Insider Kurakasis, der erfahren haben will, dass 2K Games im Laufe des Sommers mindestens eine Ankündigung zur Reihe plant.

Ob diese tatsächlich im Rahmen des Summer Game Fest 2025 erfolgt, ließ der Insider zwar offen, deutete jedoch an, dass sich die Enthüllung um Rapture drehen soll.

Kehrt der erste Teil in Form eines Remakes zurück?

Bei Rapture handelt es sich um die ikonische Unterwasserstadt, in der die ersten beiden „BioShock“-Titel spielten. Auch im „Burial at Sea“-DLC zu „BioShock Infinite“ kehrten die Spieler dorthin zurück. Daher ist zum einen denkbar, dass sich die geplante Ankündigung auf den von Netflix produzierten Film bezieht, dessen Handlung lose auf dem ersten Spiel basiert.

Zudem spekulieren Fans über Current-Gen-Portierungen der Reihe oder sogar über ein mögliches Remake des 2007 veröffentlichten ersten Teils. In diese Richtung bewegen sich auch die Aussagen von Kurakasis.

Wie der Insider andeutet, könnte sich hinter der Ankündigung in der Tat eine technisch aufpolierte Neuauflage oder ein mögliches Remake zum ersten „BioShock“-Abenteuer verstecken.

„Aus den Informationen, die wir gesammelt haben, geht hervor, dass die Stadt Rapture bei der bevorstehenden Ankündigung eine bedeutende Rolle spielen wird“, ergänzte der Insider.

„Interessanterweise enthalten die von uns aufgedeckten Details klare Verweise auf das originale BioShock aus dem Jahr 2007, was darauf hindeuten könnte, dass sich ein Remaster oder Remake dieses Kultspiels in Arbeit befindet.“

Spielt BioShock 4 möglicherweise in Rapture?

Oder bezieht sich die Ankündigung möglicherweise auf „BioShock 4“? Dies wäre theoretisch zwar denkbar. Gerüchten zufolge soll der Nachfolger jedoch nicht in Rapture spielen. Stattdessen soll der Weg der Spieler in „BioShock 4“ in die Antarktis führen. Genauer gesagt in die fiktive Stadt Borealis.

„Eine andere Theorie besagt, dass BioShock 4 – trotz früherer Gerüchte – tatsächlich in Rapture spielen könnte und dass die Referenzen lediglich eine Anspielung auf langjährige Fans sind. Es könnte auch 2Ks Art sein, die Stadt neuen Spielern vorzustellen, die mit der Serie nicht vertraut sind, selbst wenn das neue Spiel selbst nicht dort spielt. Viele Möglichkeiten bleiben offen“, so Kurakasis weiter.

2K Games kommentierte die aktuellen Gerüchte um „BioShock“ bislang nicht.

Weitere Meldungen zu Bioshock.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren