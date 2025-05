Elden Ring: Film offiziell angekündigt – Regisseur und weitere Namen bekannt

Ein episches Fantasy-Spiel findet nach vorangegangenen Gerüchten den Weg in die Kinos: Heute wurde offiziell bestätigt, dass auf Basis von “Elden Ring” ein Live-Action-Film in Arbeit ist – realisiert von prominenten Akteuren der Filmindustrie.

Hinter dem Projekt stehen gleich mehrere renommierte Namen. Regie und Drehbuch übernimmt der britische Filmemacher Alex Garland, der unter anderem durch “Ex Machina” und “Civil War” bekannt wurde. Garland hat bereits früher mit Bandai Namco zusammengearbeitet: Als Co-Autor war er am 2010 veröffentlichten “Enslaved: Odyssey to the West” beteiligt.

Die Produktion liegt bei A24 und Bandai Namco Entertainment in Zusammenarbeit mit DNA Films. Peter Rice, Andrew Macdonald und Allon Reich von DNA sowie Vince Gerardis und George R. R. Martin sind als Produzenten gelistet. Letzterer war bereits maßgeblich an der Erschaffung der Welt von “Elden Ring” beteiligt.

Bisher keine Details zur Handlung oder Besetzung

Konkrete Informationen zur Handlung, zur Besetzung oder zum Veröffentlichungstermin der Verfilmung von „Elden Ring“ wurden bisher nicht genannt. Auch bleibt unklar, in welchem Umfang das Entwicklerstudio FromSoftware oder Game Director Hidetaka Miyazaki involviert sind.

Zugleich stellt sich die Frage, ob der Film die Erzählweise und die symbolträchtige Bildsprache des Spiels überzeugend auf die große Leinwand übertragen kann.

Spekulationen über einen von FromSoftware inspirierten Film kamen auf, als Autor George R. R. Martin im Februar 2025 die Idee eines „Elden Ring“-Films ins Gespräch brachte und damit große Begeisterung bei den Fans auslöste. Später ließ eine eher kleine Webseite einschlägige Informationen durchsickern und zog sie später wieder zurück.

Weitere Elden-Ring-Veröffentlichungen stehen bevor

“Elden Ring” wurde im Februar 2022 veröffentlicht und ist ein Action-Rollenspiel der Erfolgsschmiede FromSoftware. Es kombiniert eine offene Welt mit dem charakteristisch hohen Schwierigkeitsgrad des Studios. Seit der Veröffentlichung wurden weltweit über 30 Millionen Einheiten ausgeliefert.

Weiter geht es schon bald: Am 30. Mai 2025 erscheint “Elden Ring: Nightreign”, ein eigenständiges Multiplayer-Spinoff. Auch eine weitere Konsole wird versorgt. Die “Tarnished Edition” von “Elden Ring”, eine Komplettfassung inklusive des 2024 veröffentlichten DLCs “Shadow of the Erdtree”, erobert die im Juni erscheinende Switch 2.

„Elden Ring“ gilt für viele als eines der herausragendsten Soulslike-Spiele aller Zeiten. Daher ist es wenig verwunderlich, dass das Entwicklerteam und der Publisher Bandai Namco beschlossen haben, die düstere und faszinierende Welt des Titels mithilfe einer Film-Adaption einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Allerdings sollten sich Fans darauf einstellen, dass die Vorbereitungsphase eines solchen Projekts mitunter Jahre in Anspruch nehmen kann. Konkrete Informationen zum Start der Dreharbeiten liegen bislang nicht vor.

