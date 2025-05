Elden Ring Nightreign: Director entschuldigt sich für fehlende Koop-Option

Bei "Elden Ring: Nightreign" treten die Spieler bald solo oder in Dreiertruppen zu einem neuen Abenteuer an. Ein Koop für zwei Spieler wurde bei der Entwicklung jedoch "übersehen".

In dem kommenden Standalone-Abenteuer „Elden Ring: Nightreign“ kehren die Spieler in das „Elden Ring“-Universum zurück. Allerdings in einer anderen Form, denn statt der bekannten Karte wird den Nutzern nun die Map Limveld geboten.

Auch können die Spieler in „Elden Ring: Nightreign“ nun entweder solo oder mit zwei weiteren Recken in die Schlacht ziehen. Einen Modus für nur zwei Spieler gibt es jedoch nicht. Dieser wurde laut dem Game Director Junya Ishizaki einfach „übersehen“.

Entwickler hält sich Zwei-Spieler-Koop offen

In einem Interview mit den Kollegen von IGN sprach Ishizaki nun über das am 30. Mai erscheinende „Elden Ring: Nightreign“. Dabei ging es auch um die Koop-Optionen und die Frage, warum FromSoftware auf einen Modus für nur zwei Spieler verzichtete.

„Die einfache Antwort ist, dass dies einfach etwas ist, das während der Entwicklung als Option für zwei Spieler übersehen wurde, und das tut uns sehr leid“, so der Game Director. „Wie wir bereits gesagt haben, wollten wir ein Multiplayer-Koop-Spiel für drei Spieler entwickeln, das auch für drei Spieler ausbalanciert wurde. Das war also der Hauptfokus und ist das Herzstück von Nightreign.“

Da Junya Ishizaki selbst Gamer sei, würde er diese Frage aber verstehen. Zudem gebe es für ihn auch Zeiten, in denen er alleine spielen wollen würde. Eine Solo-Option wurde von dem Studio also von Anfang an berücksichtigt.

„Wir haben uns sehr bemüht, dieses Erlebnis so zu gestalten, dass es auch für Solospieler spielbar ist, soweit es die Regeln und neuen Systeme zulassen“, erklärte Ishizaki weiter. „Bei all unseren Bemühungen um diesen Aspekt haben wir den Duo-Aspekt irgendwie übersehen und vernachlässigt. Aber das ist etwas, das wir auch für die Zeit nach der Markteinführung in Betracht ziehen und unterstützen wollen.“

Preload startet bald

Neben dem Einzelspielermodus bietet „Elden Ring: Nightreign“ auch die Option, als Team von drei Spielern nach Limveld zu reisen. Wollen die Nutzer jedoch nur zu zweit in das Abenteuer einsteigen, wird ihnen über die Spielersuche ein weiterer Kämpfer zugeteilt. Schon im Februar gab der Game Director an, dass das Studio über einen Zwei-Spieler-Koop nachdenke.

Laut den Daten des PlayStation Stores wird der Preload von „Elden Ring: Nightreign“ ab dem 28. Mai, also zwei Tage vor dem offiziellen Release, zur Verfügung gestellt. Wie der Twitter-Account PlayStationSize berichtet, müsst ihr für das Spiel auch nicht allzu viel Platz auf der Festplatte freimachen.

Auf der PlayStation 5 soll der Vorab-Download von „Elden Ring: Nightreign“ nur etwa 21,156 Gigabyte einnehmen. Auf der PlayStation 4 solltet ihr mit 21,176 Gigabyte an Daten rechnen.

Quelle: IGN, Eurogamer

