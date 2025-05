Game-Charts Deutschland: Microsoft erneut an der Spitze, auf der PS5 sogar doppelt

Microsoft gelingt mit dem plattformübergreifenden Launch von “Doom: The Dark Ages" ein Mehrfacherfolg in den Game-Charts des deutschen Einzelhandels. Der Titel sicherte sich in der Woche bis zum 18. Mai 2025 mehrfach vordere Platzierungen.

Während sich viele Bestseller mitunter seit Jahren in den Spielecharts behaupten, sorgte ein Neueinsteiger in der vergangenen Woche für etwas Bewegung. Laut GfK Entertainment konnte eine traditionsreiche Shooter-Marke ein erfolgreiches Comeback feiern.

Mit „Doom: The Dark Ages“ gelang Bethesda, seit Jahren im Besitz von Microsoft, ein erhoffter Coup: Der Titel stieg in der ersten Verkaufswoche direkt auf Platz 1 der plattformübergreifenden Gesamtcharts ein.

Auch auf der PS5 belegt das von ID Software entwickelte „Doom: The Dark Ages“ den ersten Rang – vor einem anderen Titel von Bethesda bzw. Microsoft: „Indiana Jones und der Große Kreis“ verweilt vor dem Polizeithriller „The Precinct“ auf Platz 2. Ebenfalls reichte es für die Spitze auf der Xbox Series X/S, vor „Assassin’s Creed Shadows“.

Weiteres Microsoft-Spiel an der Spitze

Auf der Nintendo Switch ist das aktuelle „Doom“ nicht vertreten, allerdings ein anderer Titel aus dem Hause Microsoft: Hier führt das vom Kinofilm beflügelte „Minecraft“, gefolgt von „Mario Kart 8 Deluxe“. Auf der PS4 blieb „Grand Theft Auto 5“ in der Premium-Edition an der Spitze, direkt vor „The Last of Us Remastered“.

Auch auf dem PC gibt es keine Veränderungen: Der „Landwirtschafts-Simulator 25“ belegt weiterhin die ersten beiden Plätze. Wie wir aber wissen, findet der Verkauf von PC-Spielen fast ausschließlich digital statt. Die von GfK veröffentlichten Rankings basieren wiederum auf Verkaufszahlen aus über 2.000 Einzelhandelsgeschäften in Deutschland. Digitale Verkäufe werden dabei traditionell nicht berücksichtigt, was die Aussagekraft über alle Plattformen hinweg einschränkt.

Top-Titel im deutschen Einzelhandel (bis 18. Mai 2025):

Plattformübergreifende Gesamtcharts:

(NEU) DOOM: The Dark Ages (PS5) (1) Minecraft (Nintendo Switch)

PlayStation 5:

(NEU) DOOM: The Dark Ages (1) Indiana Jones und der Große Kreis (-) The Precinct

PlayStation 4:

(1) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (2) The Last of us Remastered

Nintendo Switch:

(1) Minecraft (2) Mario Kart 8 Deluxe

Xbox Series X/S:

(NEU) DOOM: The Dark Ages (1) Assassin’s Creed Shadows – Standard Edition

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 25 (2) Landwirtschafts-Simulator 25 – Collector’s Edition

Wer es genauer wissen möchte: Die vom Branchenverband Game veröffentlichten Charts für April 2025 liefern eine vollständigere Übersicht. Hier flossen physische und digitale Verkäufe ein.

