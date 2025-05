Gears of War Reloaded: Spielprobe schon vor Release? Hinweis auf möglichen Beta-Test

Gears of War Reloaded:

Mit „Gears of War: Reloaded“ wird im August der nächste Xbox-Klassiker seinen Weg auf die PS5 finden. Doch womöglich können interessierte Spieler den Third-Person-Shooter schon vor dem Release ausprobieren, da offenbar ein Beta-Test geplant ist.

Anfang des Monats kündigten Microsoft und Entwickler The Coalition mit „Gears of War: Reloaded“ eine Neuauflage des Xbox-Klassikers aus dem Jahr 2006 an. Und erstmals wird der Third-Person-Shooter auch für die PS5 erscheinen.

Und möglicherweise können Spieler „Gears of War: Reloaded“ auf sämtlichen Plattformen schon vor dem geplanten Release im August ausprobieren. Ein entsprechender Hinweis deutet jetzt nämlich darauf hin, dass bereits im Vorfeld der Veröffentlichung ein Beta-Test zum Multiplayer-Modus stattfinden könnte.

Mögliche Multiplayer-Beta geplant

Auf der Webseite SteamDB (via TwistedVoxel) lässt sich seit kurzem ein neuer Datenbankeintrag zu „Gears of War: Reloaded“ finden, der auf einen Beta-Test hinweist. Abgesehen von der Downloadgröße des Clients, die 12,57 Gigabyte beträgt und der Installationsgröße von 15,42 Gigabyte, liefert der Eintrag allerdings keine weiteren Details. Demnach ist auch noch nicht bekannt, ob es sich um eine offene Testphase oder um einen geschlossenen Test handeln wird.

Da am 8. Juni 2025 jedoch das große Xbox Games Showcase bevorsteht, könnte es im Rahmen des Events möglicherweise zu einem Shadowdrop der Beta kommen, sodass alle Spieler den Multiplayer-Part von „Gears of War: Reloaded“ testen können. Das wäre zudem eine gute Gelegenheit für The Coalition, um die Crossplay-Funktion und die Serverauslastung zu überprüfen.

Ein inhaltliches Komplettpaket und jede Menge Verbesserungen

Erscheinen wird „Gears of War: Reloaded“ schließlich am 26. August 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC. Inhaltlich basiert die Neuauflage auf der 2015 veröffentlichten Ultimate Edition und bietet das komplette Paket aus Einzel- und Mehrspieler-Modus mit sämtlichen Karten, Modi und Charakteren. Außerdem kann die Kampagne des Spiels auch wie gewohnt im lokalen Splitscreen-Modus gespielt werden.

Dazu gesellen sich einige technische Verbesserungen, sodass sich Spieler unter anderem auf eine 4K-Auflösung, 60 FPS in der Kampagne sowie 120 FPS im Mehrspieler, HDR-Unterstützung mit VRR, optimierte Schatten, Spiegelungen und Texturen, ultrahochauflösende Assets und nahtlose Ladezeiten freuen können.

Preislich werden für „Gears of War: Reloaded“ etwa 40 Euro fällig werden, während eine Veröffentlichung direkt zum Release auch über den Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass erfolgen wird. Darüber hinaus scheint womöglich auch eine physische Version geplant zu sein – offiziell bestätigt wurde die Disc-Fassung allerdings noch nicht.

