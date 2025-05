Ghost of Yotei: Sexuelle Inhalte, Glücksspiel und Gewalt – Weitere Altersfreigabe erteilt

Ghost of Yotei:

„Ghost of Yotei“ wird im kommenden Oktober exklusiv für die PS5 erscheinen, doch eine weitere Altersfreigabe liegt schon jetzt vor. Und die macht deutlich: Im Hokkaido des 17. Jahrhunderts geht es in vielerlei Hinsicht nicht zimperlich zu.

Bereits Ende April tauchte die erste Altersfreigabe für „Ghost of Yotei“ auf, die in Taiwan erteilt wurde. Dort erhielt das kommende Open-World-Abenteuer eine R-Bewertung, die aufgrund von „Gewalt, Tabak und Alkohol“ sowie „unangemessener Sprache“ zustande kam. Weitere Details verriet die Einstufung nicht.

Doch jetzt ist bereits der nächste Prüfbericht zu „Ghost of Yotei“ aufgetaucht. Dieser stammt vom koreanischen Game Rating and Administration Committee und enthüllt im Vergleich zur ersten Freigabe ein paar mehr Informationen. Demnach scheint festzustehen: Der Rachefeldzug von Protagonistin Atsu richtet sich definitiv an ein erwachsenes Publikum.

Ghost of Yotei in Südkorea ab 19 Jahren freigegeben

Entdeckt wurde der Bericht der koreanischen Bewertungsbehörde, der auch auf der Webseite der GRAC zu finden ist, von den Kollegen von TwistedVoxel. Erteilt wurde demzufolge eine Altersfreigabe ab 19 Jahren. Grund für diese Entscheidung ist die Tatsache, dass „Ghost of Yotei“ gleich mehrere Themen behandelt, die für erwachsene Videospieler gedacht sind.

Dem Prüfbericht lässt sich entnehmen, dass in „Ghost of Yotei“ sexuelle Inhalte zu sehen sind, wie beispielsweise die „direkte sexuelle Entblößung einer weiblichen Figur“. Außerdem bietet das Spiel „übermäßige Gewalt“, während es in den Kämpfen „häufig zu Blutvergießen und Körperverletzungen“ kommt.

Ein weiterer, ausschlaggebender Punkt für die hohe Altersfreigabe ist die „direkte Simulation von Glücksspielen“. Enthalten sind Minispiele mit Wettsystemen und Auszahlungen. Der letzte Aspekt, der erwähnt wird, ist ein „direkter Bezug auf Drogen“. So bietet „Ghost of Yotei“ „Inhalte, in denen es um Rauchen und Alkoholkonsum geht“. Die Darstellung beinhaltet zudem „Effekte, wie beispielsweise eine Unschärfe des Bildschirms“.

Eine düstere Rachegeschichte in Hokkaido

Abgesehen von der südkoreanischen Altersfreigabe macht aber auch schon die Grundprämisse der Handlung von „Ghost of Yotei“ deutlich, dass es auch im Vergleich zum Vorgänger in gewisser Hinsicht etwas düsterer zur Sache gehen könnte: Eine Bande von Gesetzlosen namens die Yotei Six töteten die Familie von Atsu und ließen die Protagonistin zum Sterben zurück. Doch sie überlebte und sinnt auf Rache.

So beginnt Atsu ein jahrelanges Training und kehrt im Anschluss nach Ezo, dem heutigen Hokkaido, zurück, um die Banditen aufzuspüren, die ihr alles genommen haben. Warum sich Entwickler Sucker Punch als Schauplatz ausgerechnet für Japans nördlichste Präfektur entschieden hat, verriet Game Director Nate Fox erst kürzlich.

Demnach sei es die „Kombination aus Schönheit und Gefahr“, die Hokkaido bieten und somit zum „perfekten Ort für die Geschichte von Atsu“ mache. „Wenn man eine Geistergeschichte erzählen will, dann auf jeden Fall an einem dramatischen Schauplatz“, erklärte Fox. Erscheinen wird „Ghost of Yotei“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5. Vorbestellungen sind seit Anfang des Monats möglich.

