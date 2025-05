Larian: Was hat es mit den aktuellen Gerüchten um ein neues Divinity auf sich? Studio äußert sich

In dieser Woche befeuerte eine Änderung des offiziellen X-Kanals die Gerüchte um ein mögliches "Divinity: Original Sin 3". Doch was steckt wirklich dahinter? Die Larian Studios klären auf.

Ende des vergangenen Monats sprach CEO Swen Vincke über die Zukunftspläne von Larian. Bekanntermaßen entschied sich das Studio trotz des beeindruckenden Erfolges von „Baldur’s Gate 3“ dazu, Abschied von der Reihe zu nehmen und sich anderen Projekten zu widmen.

Wie Vincke verriet, befindet sich unter den kommenden Titeln von Larian ein „wahnsinnig ambitioniertes“ Rollenspiel. Nachdem die Spieler in der Vergangenheit immer wieder über ein mögliches „Divinity: Original Sin 3“ spekulierten, erhielt die Gerüchteküche in dieser Woche weitere Nahrung. So bemerkten die Spieler, dass der Name des offiziellen Larian-X-Kanals zwischenzeitlich auf „@Divinity“ geändert wurde.

Ein handfester Hinweis auf ein neues „Divinity“? Um möglichen Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen, meldete sich nun auch Michael Douse, Publishing Director der Larian Studios, zu Wort und verriet, was es mit dieser Änderung auf sich hatte.

Larian erklärt die Änderung des Account-Namens

Wie Douse erklärte, führten die Larian Studios kürzlich eine simple „Bestandsaufnahme der eigenen Marken“ durch, von der auch „Divinity“ betroffen war. „Das ist einfach Teil des Prozesses, um eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was wir besitzen“, erklärte Douse.

„Es stellt sich heraus, dass es eine gute Idee ist, die @-Handles zu besitzen, die zu den eigenen Marken gehören. Zum Beispiel, um zu verhindern, dass Leute mit deinem Markennamen betrügerische Absichten verfolgen.“

Douse ergänzte, dass das Team von Larian nicht für die kurzzeitige Änderung am offiziellen X-Account verantwortlich war. Stattdessen gehe diese auf einen X-Mitarbeiter zurück, der Larian dabei unterstützt, einige seiner alten Accounts wiederherzustellen.

„Twitter überträgt uns gerade eine ganze Reihe von Accounts. Dabei haben sie aber diesen hier auf unerklärliche Weise gegen den Larian-Account ausgetauscht“, erläuterte Douse. „Ich wünschte, da würde mehr Spannung hinter stecken.“

Auf absehbare Zeit sind keine Ankündigungen geplant

Abschließend erklärte Douse noch einmal, dass Larian aktuell an mehreren Projekten arbeitet. Ob sich darunter in der Tat ein neues „Divinity“ beziehungsweise ein „Divinity: Original Sin 3“ befindet, wollte der Publisher Director allerdings nicht verraten. Wie Douse anmerkte, sei es schlichtweg noch zu früh, um über die neuen Projekte des Studios zu sprechen.

Und daran werde sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern, wie er ausführte: „Wir arbeiten weiterhin an mehreren Projekten. In naher Zukunft sind jedoch keine Ankündigungen zu erwarten.“

Hinzukommt, dass sich Larian bereits vor eine Weile eine Mediensperre auferlegte, um sich voll und ganz auf die Arbeiten an seinen neuen Projekten konzentrieren zu können.

