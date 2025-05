Marvel: Auf die nächsten beiden Avengers-Filme müssen MCU-Fans länger warten als gedacht

Mit Phase 4 begann Marvel 2021 die groß angelegte Multiverse Saga des Marvel Cinematic Universe (MCU). Den Auftakt bildete die Serie „WandaVision“, die im Januar 2021 auf Disney+ Premiere feierte, gefolgt vom Film „Black Widow“, der im Juli 2021 in die Kinos kam. Ein Jahr später bestätigte Marvel Studios-Präsident Kevin Feige, dass sich die Saga bis zum Ende von Phase 6 erstrecken wird.

Und als krönender Abschluss der Multiverse Saga sind bekanntlich zwei groß angelegte Filme geplant: „Avengers: Doomsday“ und „Avengers: Secret Wars“. Doch wie Deadline nun berichtet, müssen sich Fans auf den Start der neuen Filme länger gedulden als ursprünglich gedacht. Der Kinostart von „Avengers: Doomsday“ wurde vom 1. Mai 2026 auf den 18. Dezember 2026 verschoben, und die Premiere von „Avengers: Secret Wars“ vom 7. Mai 2027 auf den 17. Dezember 2027.

Die kommenden Avengers-Filme

Dem Bericht von Deadline zufolge sollen die beiden kommenden „Avengers“-Filme zu den größten Projekten gehören, die jemals realisiert wurden. Daher hat man sich entschieden, die Premieren zu verschieben, um genügend Zeit zu haben, den eigenen Visionen gerecht zu werden. Ein weiterer Faktor: Filme wie „Spider-Man: No Way Home“ haben bereits bewiesen, dass ein Dezember-Start zur Weihnachtszeit sehr erfolgversprechend sein kann.

Die Regie für die beiden Filme übernehmen die Russo-Brüder, die sich unter anderem auch schon für „Avengers: Endgame“ verantwortlich zeichneten. Die Produktion von „Doomsday“ hat bereits begonnen. Der Film soll die Helden des MCU auf den Höhepunkt der Bedrohung durch das Multiversum vorbereiten. Ursprünglich sollte Kang der Eroberer den Oberbösewicht mimen, doch nun wird Doctor Doom, gespielt von Robert Downey Jr., an seine Stelle treten.

„Secret Wars“ bildet als direkter Nachfolger von „Doomsday“ schließlich den finalen Höhepunkt. Die Handlung orientiert sich an den bekannten Comics von Jim Shooter (1984) und Jonathan Hickman (2015). Im Zentrum steht die allmächtige Entität Beyonder, die Helden und Schurken aus allen Ecken des Multiversums auf den chaotischen Schlachtplaneten Battleworld verschleppt, um sie dort zum Kampf zu zwingen. Dementsprechend können sich Fans wohl auf eine riesige Crossover-Veranstaltung freuen, die zahlreiche Charaktere zusammenbringen wird.

So geht es in Zukunft im MCU weiter: geplante Filme und Serien

Doch bis es im Dezember nächsten beziehungsweise übernächsten Jahres so weit ist, stehen noch jede Menge andere Marvel-Projekte auf dem Plan. Nachdem in diesem Monat erst „Thunderbolts*“ in die Kinos kam und dem MCU den frischen Wind brachte, den es dringend benötigte, steht am 24. Juli 2025 die Premiere von „The Fantastic Four: First Steps“ an. Am 30. Juli 2026 kehrt außerdem Tom Holland als Peter Parker in „Spider-Man: Brand New Day“ zurück.

Weitere geplante Marvel-Filme, für die bislang aber noch kein Datum feststeht, sind ein neuer „Blade“ mit Mahershala Ali, „Armor Wars“, in dem War Machine verhindern muss, dass Tony Starks Technologie in falsche Hände gerät, „Shang-Chi 2“, „Black Panther 3“ und auch „Doctor Strange 3“.

Und auch im Serienbereich tut sich einiges: Nach Matt Murdocks Comeback in „Daredevil: Born Again“ im März, startet nächsten Monat „Ironheart“ mit Riri Williams aus „Black Panther: Wakanda Forever“. Mehr aus Wakanda gibt es zudem mit der animierten Anthologie-Miniserie „Eyes of Wakanda“, die für August 2025 geplant ist. Im Oktober 2025 soll das „What If…?“-Spin-off „Marvel Zombies“ eine Zombie-Apokalypse im Marvel-Universum zeigen, während im Dezember die Miniserie „Wonder Man“ folgt.

