Max Payne 3: Schlechte Nachrichten, die wohl der GTA Trilogy geschuldet sind – Gerücht

Ursprünglich hatte Rockstar Games wohl Pläne, „Max Payne 3“ als Remaster für die aktuellen Konsolen zu veröffentlichen - oder zumindest eine Portierung. Doch einem Leaker zufolge wurde diese Idee wieder verworfen oder vorerst auf Eis gelegt. Eine Entscheidung, die der „GTA Trilogy: The Definitive Edition“ geschuldet sei.

Nachdem das 2001 veröffentlichte „Max Payne“ von Remedy entwickelt wurde, entstand die 2003 erschienen Fortsetzung in Zusammenarbeit zwischen dem finnischen Studio und Rockstar Games. Für „Max Payne 3“, das 2012 auf den Markt kam, zeichneten sich schließlich ausschließlich Rockstar verantwortlich.

Und angeblich plante das Studio, ein Remaster oder zumindest eine Portierung des dritten Teils für die aktuellen Plattformen zu veröffentlichen. Das berichtete kürzlich der Insider Tez2, der zudem verlauten ließ, dass Rockstar daran arbeiten würde, auch „GTA 4“ auf die gegenwärtigen Systeme zu bringen. Doch was „Max Payne 3“ angeht, hat der Insider jetzt schlechte Neuigkeiten.

Gerücht: GTA Trilogy-Debakel sorgte für Umdenken bei Rockstar

Wie Tez2 jetzt nämlich klarstellte (via Gamerant), hat Rockstar Games die Pläne bezüglich „Max Payne 3“ wieder verworfen – oder zumindest vorerst auf Eis gelegt. Nachdem er zuletzt von einer Rockstar-nahen Quelle erfahren habe, dass man gemeinsam mit Publisher Take-Two bereits 2020 einen Plan für ein Remaster oder Port hatte, könne er jetzt nicht mehr sagen, ob die Arbeiten noch anhalten. Allerdings sollten sich Fans wohl keine großen Hoffnungen machen und „sicherheitshalber“ davon ausgehen, dass es nicht der Fall ist.

Weshalb man sich bei Rockstar Games und Take-Two unentschieden habe, verriet Tez2 aber ebenfalls: Demnach sei die 2021 veröffentlichte „GTA Trilogy: The Definitive Edition“ dafür verantwortlich. Wir erinnern uns: Das Komplettpaket aus technisch überarbeiteten Versionen von „GTA 3“, „Vice City“ und „San Andreas“ sorgte zum Start für reichlich Ärger. Aufgrund technischer Probleme und fragwürdigen Downgrades hagelte es heftige Kritik.

Remakes von Max Payne 1 und 2 weiter in Entwicklung

Um ein weiteres Fiasko zu vermeiden, hat man sich wohl dazu entschlossen, auf ein mögliches Remaster zu verzichten – oder aber der Entwicklung einfach die benötigte Zeit zu geben. Was die Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2“ betrifft, können Fans jedoch aufatmen: Die Neuauflagen, an denen Remedy arbeitet und für die Rockstar lediglich als Publisher fungiert, befinden sich weiterhin in Entwicklung.

Die Remakes wurden bereits im April 2022 angekündigt, doch konkrete Details oder Bildmaterial fehlen bislang. Und Fans müssen sich wahrscheinlich auch noch etwas gedulden: Remedy-CEO Tero Virtala stellte Anfang Mai klar, dass die gesamte Kommunikation und das Marketing für die „Max Payne“-Neuauflagen bei Rockstar liegen. Und die dürften ihre Fokus aktuell wohl auf „GTA 6“ legen.

Doch die lange Wartezeit soll sich lohnen: Schon letztes Jahr gab Remedy zu verstehen, dass man keine halben Sachen machen und „exzellente und kommerziell erfolgreiche Remakes“ abliefern möchte, die der erwarteten Qualität gerecht werden. Aus diesem Grund hat Rockstar Games, die auch die Finanzierung übernehmen, das geplante Triple-A-Budget nochmals aufgestockt.

Weitere Meldungen zu Max Payne 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren