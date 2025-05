Metal Gear Solid 3: Optisch wie akustisch überarbeitet – Titelsequenz des Remakes präsentiert

Mit „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ kehrt der beliebte Stealth-Klassiker aus dem Jahr 2004 im Sommer in Form eines technisch wie spielerisch überarbeiteten Remakes zurück.

In der neuesten Episode der „Metal Gear Solid Legacy“-Reihe blickten die Synchronsprecher David Hayter (Snake/Big Boss) und Lori Alan (The Boss) gemeinsam mit verschiedenen Gästen auf „Metal Gear Solid 3“ zurück. Natürlich wurde dabei auch über das für Ende August angekündigte Remake gesprochen.

Die neue Folge von „Metal Gear Solid Legacy“ nutzten die Verantwortlichen zudem, um die komplett überarbeitete Intro-Sequenz von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ zu enthüllen, die ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Am neuen Opening wurde mehrere Monate gearbeitet

Offiziellen Angaben zufolge arbeitete ein Team unter der Leitung des US-amerikanischen Grafikdesigners Kyle Cooper über mehrere Monate hinweg an der neuen Eröffnungssequenz des Remakes. Doch nicht nur das Opening erstrahlt in „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ in neuem Glanz.

Auch der ikonische Titelsong von Cynthia Harrell wurde neu eingesungen. Das Ziel der Entwickler: Bei der Klangqualität dank moderner Technik keine Kompromisse mehr eingehen zu müssen.

Genau wie im Original aus dem Jahr 2004 schlüpfen die Spieler im Remake von „Metal Gear Solid 3“ in die Rolle des Protagonisten Naked Snake. Der Mann, der später Big Boss genannt wurde. Sie dringen in die Sowjetunion ein, um einen abtrünnigen Wissenschaftler namens Sokolov zu eskortieren.

Allerdings scheitert diese Mission, als Snakes Mentor The Boss, ein Soldat, der als die ultimative Spezialeinheit gilt, ihn hintergeht und Sokolov von Colonel Volgin von der GRU ergriffen wird. Nun liegt es an Snake, auf sowjetisches Territorium zurückzukehren, The Boss zu besiegen und Sokolov zu retten.

Das Remake erscheint im Sommer

Im Februar hatte Konami endlich ein Einsehen mit den wartenden Fans und enthüllte in einem Trailer sowohl neues Gameplay als auch den Releasetermin von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“: den 28. August 2025. Das Remake erscheint für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S und weist je nach Plattform kleinere inhaltliche Unterschiede auf.

Wie Konami bestätigte, ist das „Ape Escape“-Minispiel aus dem Original ausschließlich in den PS5- und PC-Versionen des Remakes enthalten. In der Xbox-Fassung machen die Spieler in „Snake vs. Monkey“ stattdessen Jagd auf einen anderen Charakter – Bomberman, wie ein kurzer Teaser andeutete.

