Resident Evil 9: Open-World und Multiplayer verworfen, Revelations 3 gestrichen – Gerücht

Capcom hat die Entwicklung von „Resident Evil 9“ zwar erst im Juni des vergangenen Jahres offiziell gemacht, doch hinter den Kulissen wird an dem Horrorspiel schon deutlich länger gearbeitet. Dass es bisher keine Enthüllung gab, obwohl die Entwicklungszeit bereits beträchtlich ist, hat offenbar einen guten Grund.

Das geht jetzt zumindest aus einem neuen Bericht des bekannten Insiders und Leakers AestheticGamer1, auch bekannt als Dusk Golem, der in „Resident Evil“- und Capcom-Kreisen als äußerst gut informiert gilt, hervor. Demnach sollen sich die Verantwortlichen dazu entschieden haben, die ursprünglichen Pläne für „Resident Evil 9“ zu verwerfen und die Entwicklung komplett neu zu starten.

Nach enttäuschendem Resident Evil 7-Start: So anders sollte Resident Evil 9 werden

Angeblich habe Capcom mit der Entwicklung von „Resident Evil 9“ bereits 2017 begonnen, kurz nachdem „Resident Evil 7“ veröffentlicht wurde. Doch nachdem der siebte Teil der Reihe die internen Erwartungen zunächst nicht erfüllen konnte und die Verkaufszahlen schwächelten, soll Capcom die Entscheidung getroffen haben, eine Kehrtwende zu machen: „Resident Evil 9“ sollte ein Open-World-Spiel mit Multiplayer-Elementen werden.

Angesiedelt auf einer fiktiven Insel in Singapur sollten Leon und Jill im Mittelpunkt stehen. Doch Dusk Golem zufolge wurden diese Pläne 2021, als „Resident Evil Village“ erschien, wieder verworfen. An diesem Punkt hatten sich auch die Verkäufe von „Resident Evil 7“ gefangen und Capcom war der Ansicht, dass es sich doch lohnen würde, diese Richtung beizubehalten.

Aus diesem Grund wurde die ursprüngliche Version von „Resident Evil 9“ verworfen und die Entwicklung begann von vorn. Laut dem Insider werden aber nicht alle Ideen über Bord geworfen und einige Dinge wurden übernommen. Dazu gehört auch Leon, der im nächsten Teil nach wie vor als Protagonist auftauchen soll. Dass Jill keine Rolle mehr spielen wird, verriet Dusk Golem schon im Januar.

Capcom hat Revelations 3 angeblich eingestampft

Weitere Details zum aktuellen Stand von „Resident Evil 9“ wolle er allerdings nicht verraten – das möchte er lieber Capcom überlassen. Dafür hatte er noch Neuigkeiten zu „Resident Evil: Revelations 3“ im Gepäck – die Fans der Spin-off-Reihe wohl nicht gefallen dürften. Demnach wurde das Spiel, in dem Rebecca Chambers aus „Resident Evil Zero“ die Hauptrolle übernehmen sollte und das mit der Switch als Hauptplattform entwickelt wurde, von Capcom gestrichen.

Was „Resident Evil 9“ anbetrifft, könnte eine mögliche Vorstellung noch in diesem Jahr erfolgen. Dessen sei sich Dusk Golem „hundertprozentig“ sicher, wie er erst kürzlich zu verstehen gab. Allerdings könne er nicht sagen, ob es bereits im Sommer – womöglich im Zuge des Summer Game Fest (6. bis 9. Juni 2025) – oder aber erst gegen Ende des Jahres so weit ist. Ein Release könnte zudem 2026 erfolgen.

