Star Wars Battlefront 2: Höchste Spielerzahl seit Jahren, aber Entwickler hat schlechte Nachrichten

Das ursprünglich 2017 erschienene „Star Wars: Battlefront 2“ feiert derzeit eine kleine Renaissance. Der Shooter, der 2020 seine letzten Inhalte verpasst bekam, kann sich gerade über die höchste Zahl an Spielern seit Jahren freuen.

Die Fans verlangen nun nach mehr. Auf einen Nachfolger, der in der nächsten Zeit angekündigt wird, sollten die Spieler jedoch trotzdem nicht hoffen. Das meint zumindest der ehemalige Live Producer des Titels, Mats Holm.

Viele Faktoren führten zur Wiederbelebung

Seit Anfang des Monats ist der Shooter „Star Wars: Battlefront 2“ so beliebt wie schon lange nicht mehr. Als Grund können gleich mehrere Quellen ausgemacht werden: So wurde zum einen am 4. Mai der jährliche „Star Wars“-Tag gefeiert. Dazu läuft bei „Fortnite“ derzeit erneut eine Aktion zu der Galaxis weit, weit entfernt. Auch konnten die Fans in den letzten Wochen der zweiten Staffel von „Andor“ beiwohnen.

Dies alles führte dazu, dass sich wieder Tausende Spieler auf den Servern von „Star Wars: Battlefront 2“ tummeln. Berichten zufolge soll die Gesamtzahl der Spieler auf allen Plattformen kürzlich angeblich sogar über die Marke von 160.000 Nutzern geklettert sein.

Auch die ehemaligen Entwickler von „Star Wars: Battlefront 2“ sind der Communtiy weiterhin zugetan. Zu dem Wiederaufleben des Titels meldete sich auf Reddit nun Mats Helge Holm zu Wort. Der Entwickler arbeitete sowohl an dem „Battlefront“-Reboot aus 2015 als auch an „Star Wars: Battlefront 2“. Holm gab allerdings an, dass die Fans nicht auf eine baldige Ankündigung von „Battlefront 3“ hoffen sollten.

Mehrheit des Teams ist gar nicht mehr bei DICE

„Ich erwarte nicht, dass Battlefront 3 am Ende dieser Rallye angekündigt wird“, schrieb Holm in Anlehnung an den neuesten Anstieg der Spielerzahlen des Shooters. „Aber im Großen und Ganzen, ja, ich denke, es gibt Leute, die darüber reden“.

Das größte Problem bestehe laut Holm darin, dass die Mehrheit des „Battlefront 2“-Teams nicht mehr bei dem zuständigen Entwickler DICE arbeite. Dies hätte die Arbeiten an einer Fortsetzung verzögert.

„Wir sind überall verteilt“, so Holm. „Ein paar sind zu Ubisoft gegangen, einige sind unabhängig, einige zu King, Avalanche, Star Stables, Paradox, Starbreeze, Mojang, um nur einige zu nennen. Einige verließen Stockholm, um sich Spielefirmen im Ausland anzuschließen. Bei Embark sind viele der Leute, die das Basisspiel [von Battlefront 2] entwickelt haben. Aber die Leute, die das Live-Spiel entwickelten, sind nicht geschlossen gegangen. Wir haben uns alle langsam auseinandergelebt, nachdem wir auf Battlefield angesetzt wurden.“

Allerdings würden einige der ehemaligen Entwickler gerne wieder zu der Reihe zurückkehren, wenn sie die Gelegenheit erhielten. Auf die Frage eines Reddit-Nutzers, wer von den Verantwortlichen wieder an „Battlefront“ arbeiten würden, antwortete Holm: „Ich. Und nachdem ich mich bei meinen ehemaligen Kollegen umgehört habe, wollen wir die Gang wieder zusammenbringen.“

