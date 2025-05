Starfield: Wie steht es um die PS5-Version? Insider äußert sich zum Release

Microsoft Multiplattform-Strategie erweist sich als voller Erfolg: In den USA belegen mit „Forza Horizon 5“ und „The Elder Scolls 4: Oblivion Remastered“ derzeit gleich zwei Spiele des Xbox-Herstellers die Spitzenplätze der Verkaufscharts und auch im deutschen Einzelhandel schnappte man sich mit „Doom: The Dark Ages“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ die Doppelspitze.

Mit „Gears of War: Reloaded“ und „Senua’s Saga: Hellblade 2“ wurden außerdem auch schon die nächsten Xbox-Spiele für die PS5 angekündigt. Ein weiterer Titel, der für die Sony-Konsole erscheinen soll und zu dem es in der Vergangenheit bereits mehrfach Gerüchte gab, ist „Starfield“. Eine entsprechende Ankündigung steht bislang noch aus, doch einem bekannten Insider zufolge rückt sie immer näher.

Starfield für die PS5? Laut Insider nur noch eine Frage der Zeit

Bei dem besagten Insider handelt es sich um NateTheHate2, der seine Glaubwürdigkeit in der Vergangenheit schon des Öfteren durch präzise Informationen untermauert hat. So sagte er zuletzt auch den Termin für die State of Play im vergangenen Februar korrekt raus, genauso wie eine Reihe von Details zur Switch 2, inklusive des Datums für die Enthüllung.

Nun wurde er von einem Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) gefragt, ob „Starfield“ auch weiterhin für die PS5 vorgesehen wird. Daraufhin erklärte der Leaker: „Starfield wird für die PS5 erscheinen, und das soll noch dieses Jahr angekündigt werden. Es ist lediglich eine Frage des Zeitpunkts, wann die Bekanntgabe stattfinden wird.“

Und sobald die PS5-Version von Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel angekündigt wurde, soll auch der Release nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. „Ich gehe davon aus, dass die Zeitspanne zwischen Ankündigung und Veröffentlichung minimal sein wird“, so der Insider in einem weiteren Beitrag. Demnach soll „Starfield“ für die Sony-Konsole nicht nur 2025 angekündigt werden, sondern auch erscheinen.

Gerüchte um PS5-Port häufen sich

Dass „Starfield“ auf den Konsolen nicht der Xbox vorbehalten bleibt, machte Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer bereits im vergangenen Januar deutlich. Angesprochen auf die Exklusivität des Weltraum-Abenteuers antwortet er mit einem einfach „Nein“. Danach ergänzte er, dass es für ihn „keinen Grund“ gebe, „ein Spiel abzuschirmen“. Im März gab es außerdem auch einen Hinweis auf die PS5-Version durch ein PlayStation-Logo auf der Creation-Club-Webseite des Spiels.

Ende März verriet zudem der gut vernetzte The Verge-Journalist Tom Warren, dass die Entwicklung der PS5-Fassung von „Starfield“ bereits weit fortgeschritten sei. Eigentlich sollte der Release sogar schon zusammen mit dem „Shattered Space“-DLC im September 2024 erfolgen. Doch nun wird spekuliert, dass der PS5-Release mit der zweiten Erweiterung zusammengelegt wird, die in den kommenden Monaten erscheinen soll. Möglicherweise sorgt das Xbox Games Showcase am 8. Juni für Klarheit.

Weitere Meldungen zu Starfield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren