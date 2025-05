Summer Game Fest 2025: „Ich glaube, es wird mies“ – Insider hat keine großen Erwartungen

In zwei Wochen startet das diesjährige Summer Game Fest in Los Angeles, doch der bekannte Insider und Gaming-Journalist Jeff Grubb hat keine allzu großen Erwartungen an Geoff Keighleys Event. Er glaubt sogar, es wird „mies“.

Nach dem Aus der E3 hat sich das Summer Game Fest von Geoff Keighley in den vergangenen Jahren als brauchbarer Ersatz etabliert. Und auch in diesem Jahr lädt das Gaming-Event wieder nach Los Angeles, wo es in der Zeit vom 6. bis zum 9. Juni 2025 stattfinden wird.

Doch die Vorfreude des bekannten Insiders und Gaming-Journalisten Jeff Grubb hält sich offenbar in Grenzen. Seiner Meinung nach sollte man vom Summer Game Fest 2025 nicht zu viel erwarten. Im Gespräch mit VGC ging er sogar so weit und sagte, er glaube, dass es „mies“ wird.

Warum das Summer Game Fest enttäuschen könnte

In der neuesten Ausgabe des „VGC: The Video Game“-Podcasts erklärte Grubb, dass er nicht sonderlich viel vom Summer Game Fest hält, machte aber auch gleich deutlich, dass er die gesamte Veranstaltung meint und nicht der zweistündige Showcase, dass am 6. Juni um 23 Uhr unserer Zeit stattfinden und von Geoff Keighley moderiert wird. Über die Präsentation könne er nicht viel sagen.

Doch weshalb das eigentliche Event „schlecht“ wird, machte Grubb anhand mehrerer Gründe fest. Demnach würden viele ausländische Entwickler aufgrund der aktuellen Lage nicht nach Los Angeles anreisen wollen und würden stattdessen auf die Gamescom ausweichen, die im August stattfinden wird. Außerdem würden laut Grubb viele Entwickler auch den Zeitplan für das Summer Game Fest verpassen.

Grubb bleibt skeptisch – aber die Hoffnung stirbt zuletzt

„Ich denke, es wird eine ziemlich schwache Show. Ich habe zwar keine genauen Informationen, wie das SGF Live mit Geoff Keighley als Gastgeber aussehen wird – vielleicht gibt es ja doch ein paar coole Ankündigungen –, aber ich bezweifle, dass viele der Spiele auf der Messefläche wirklich überzeugen können“, so Grubb.

Letztendlich hofft der Gaming-Journalist aber auch ein wenig darauf, dass er sich womöglich irrt – und seine Erwartungen doch noch übertroffen werden. Allerdings würde alles, was er bislang über das diesjährige Summer Game Fest gehört habe, darauf hindeuten, dass es nicht „supertoll“ wird.

Schlauer werden die Fans und auch Grubb wohl in zwei Wochen sein, wenn das Summer Game Fest beginnt. Fest steht aber auch: In den letzten Jahren gab es im Vorfeld des Events stets größere Leaks oder Berichte über potenzielle Ankündigungen oder das Line-up. Und bislang ist es um das Event von Keighley doch verdächtig ruhig.

Neben der Live-Präsentation am Freitagabend finden am selben Wochenende aber noch weitere Showcases statt: Am Samstag, dem 7. Juni, wird die Future Games Show abgehalten, die als „bisher ehrgeizigste Show“ beworben wird und „Weltpremieren und exklusive Trailer“ verspricht. Den Abschluss des Gaming-Wochenendes macht Microsoft am Sonntag, dem 8. Juni, um 19 Uhr unserer Zeit, mit dem Xbox Games Showcase. Auch hier soll es jede Menge Ankündigungen geben, gefolgt von einer Direct-Präsentation zu „The Outer Worlds 2“.

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest, Summer Game Fest 2025.

