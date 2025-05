Tomb Raider: Embracer verschiebt mysteriöses AAA-Spiel – Was bedeutet das für Lara Crofts nächstes Abenteuer?

Der letzte Teil der „Tomb Raider“-Reihe liegt mit „Shadow of the Tomb Raider“ bereits einige Jahre zurück, doch Entwicklerstudio Crystal Dynamics arbeitet in Zusammenarbeit mit Amazon Games bereits am nächsten Abenteuer der bekannten Archäologin. Eine offizielle Ankündigung lässt bislang aber noch auf sich warten.

Allerdings hatten wir erst vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass Crystal Dynamics auf der Suche nach einer Leitung für die Strike-Teams ist, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Entwicklung des neuen „Tomb Raider“ bereits entsprechend fortgeschritten ist. Doch der aktuelle Finanzbericht der Embracer Group, die seit 2022 im Besitz der Marke und des Entwicklerstudios ist, lässt jetzt aufhorchen.

Release-Verschiebung bei Embracer: Ist es Tomb Raider?

Dem Bericht (via VideoGamer) lässt sich entnehmen, dass man die Veröffentlichung eines Triple-A-Spiels, das nicht näher benannt wird, auf das nächste Geschäftsjahr 2026/27 verschoben hat. Demnach ist das Management „nun vorsichtiger und geht davon aus, dass das Spiel wohl noch ein paar Quartale Feinschliff braucht“. Man erwartet zudem, dass der Titel „finanziell ähnlich erfolgreich wie Kingdom Come: Deliverance 2“ sein wird.

Da der Titel wie bereits erwähnt nicht namentlich genannt wird, ist natürlich nicht bekannt, ob es sich dabei tatsächlich um das nächste „Tomb Raider“ handelt. Allerdings würde ein Release im nächsten Geschäftsjahr, das von April 2026 bis April 2027 andauert, durchaus passen. So würde sich eine Veröffentlichung im Oktober des nächsten Jahres durchaus anbieten: Das erste „Tomb Raider“ wurde am 25. Oktober 1996 veröffentlicht – somit steht das 30. Jubiläum an.

Crystal Dynamics erhält externe Unterstützung

Darüber hinaus lässt sich dem Finanzbericht von Embracer entnehmen, dass Crystal Dynamics Unterstützung durch einen „externen Partner“ erhält: „Crystal Dynamics hat kürzlich eine Vereinbarung mit einem externen Partner für eines seiner größten IPs unterzeichnet“, heißt es im Bericht. Zudem hat das Studio „die Geschäftsentwicklung beschleunigt und neue wie auch bestehende Partner eingebunden, um das Projektportfolio, inklusive Co-Entwicklung, zu erweitern. Dafür sollen auch mehr interne Entwicklungsressourcen der gesamten Embracer Group eingesetzt werden“.

Zwar wird auch in diesem Fall „Tomb Raider“ nicht namentlich genannt, da allerdings die Rede von Crystal Dynamics’ „größter IP“ ist, dürfte wohl die Marke rund um Lara Croft gemeint sein. Zwar arbeitet das Studio auch noch an „Perfect Dark“, doch hier sind die Rechte im Besitz von Microsoft. Weitere IPs von Crystal Dynamics wären hingegen „Legacy of Kain“ oder „Thief“, doch nach derzeitigem Stand befindet sich dazu nichts in der Entwicklung.

Möglicherweise gibt es ja im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest, das am 6. Juni 2025 startet, Neuigkeiten zu „Tomb Raider“. Für entsprechende Spekulationen sorgte zuletzt zumindest der bekannte Gaming-Leaker NateTheHate2. In einem X-Beitrag erklärte er, dass von den Spielen „Tomb Raider“, „The Wolf Among Us 2“ und „Project 007“ von IO Interactive mindestens eines auf dem Event gezeigt werden soll.

Weitere Meldungen zu Tomb Raider.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren