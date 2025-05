Warhammer 40k Boltgun 2: Die blutige Pixel-Action geht weiter – Nachfolger mit Trailer enthüllt

Am Donnerstagabend wurden gleich mehrere neue Titel aus dem „Warhammer 40.000“-Universum vorgestellt. Darunter auch „Boltgun 2“, das die blutige Pixel-Action des ersten Teils nahtlos fortsetzt und mit seinem explosiven FPS-Gameplay überzeugen soll.

Über Langeweile konnten sich die Fans von „Warhammer 40.000“ am gestrigen Donnerstagabend sicherlich nicht beschweren. Stattdessen sorgten Sega und diverse Studios mit gleich mehreren Ankündigungen für Aufsehen.

Neben neuen Inhalten zu „Space Marine 2“ wurden unter anderem „Warhammer 40.000: Dark Heresy“, der offizielle Nachfolger zu „Rogue Trader“, sowie die als „Master Crafted Edition“ bezeichnete Remastered-Fassung des originalen „Space Marine“ vorgestellt. Der Haken an der Sache: PS5-Spieler gehen bei der Neuauflage vorerst leer aus.

Ganz im Gegensatz zu „Warhammer 40.000: Boltgun 2“, das ebenfalls am Donnerstagabend angekündigt wurde. Der Titel erscheint neben dem PC und der Xbox Series X/S nämlich auch für die PS5. Spielerisch knüpfen die Entwickler von Auroch Digital an den ersten Teil an und versprechen erneut blutige Shooter-Action im Stil der alten Schule.

Blutige Action, düstere Orte und individuelle Pfade

Genau wie der erste Teil aus dem Jahr 2023 setzt „Warhammer 40.000: Boltgun 2“ auf einen Pixel-Look, der den Charme klassischer 3D-Shooter einfängt und mit modernem Gameplay kombiniert. In der Rolle eines Space Marines kämpfen sich die Spieler in der Kampagne durch düstere Schauplätze des „Warhammer“-Universums.

Diese reichen von gigantischen Makropolen bis hin zu bedrohlichen Dschungelsümpfen und bieten verzweigte Pfade sowie einzigartige Herausforderungen.

Im Mittelpunkt steht natürlich weiterhin das kompromisslose Kampfgeschehen, das auch in „Warhammer 40.000: Boltgun 2“ nicht an Pixel-Blut spart. Mit ikonischen Waffen wie Bolter, Kettenschwert oder Shotgun nehmen die Spieler den Kampf gegen neue Gegnertypen wie dämonische Bloodletters oder schwer gepanzerte Juggernauts auf.

Die Features des Shooters in der Übersicht:

Explosives FPS-Gameplay : Vernichte deine Feinde in actiongeladenen, rasanten Gefechten.

: Vernichte deine Feinde in actiongeladenen, rasanten Gefechten. Verzweigte Kampagne : Wähle deinen eigenen Weg durch die Kampagne, wobei jeder Pfad einzigartige Level bietet.

: Wähle deinen eigenen Weg durch die Kampagne, wobei jeder Pfad einzigartige Level bietet. Neue Gegner : Stelle dich bisher unbekannten Feinden aus verschiedenen Fraktionen.

: Stelle dich bisher unbekannten Feinden aus verschiedenen Fraktionen. Neue Waffen : Metzle Horden unerbittlicher, ketzerischer Kreaturen mit verheerenden Waffen nieder.

: Metzle Horden unerbittlicher, ketzerischer Kreaturen mit verheerenden Waffen nieder. Neue Schauplätze : Entdecke eine Vielzahl an Welten und Biomen.

: Entdecke eine Vielzahl an Welten und Biomen. Navigationshilfe: Behalte mühelos den Überblick über das Schlachtfeld und bleibe stets im Zentrum des Geschehens.

Einen konkreten Releasetermin nannten die Entwickler noch nicht und sprachen lediglich davon, „Warhammer 40.000: Boltgun 2“ 2026 veröffentlichen zu wollen.

