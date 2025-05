Capcom: Zahlen zu Resident Evil, Monster Hunter Wilds und Co. – Expansionspläne angekündigt

Capcom strebt eine langfristige Stärkung der Entwicklungs- und Produktionskapazitäten an, wie das Unternehmen im jüngsten Geschäftsbericht ankündigt. Auch die vorherigen Zahlen sprechen für sich: In den drei Monaten bis Ende März 2025 konnten die Japaner den Umsatz im Jahresvergleich um rund 75 Prozent auf umgerechnet etwa eine halbe Milliarde Euro anheben.

Auf das gesamte Geschäftsjahr (1. April 2024 bis 31. März 2025) bezogen war es das achte Jahr in Folge, in dem Capcom Rekordergebnisse zu vermelden hatte.

Die Erfolge basieren nicht zuletzt auf den Erfolgen des jüngsten Blockbuster-Games. So verzeichnete das im Februar 2025 veröffentlichte “Monster Hunter Wilds” im ersten Quartal 2025 bereits 10,1 Millionen verkaufte Exemplare. Damit schaffte der Titel einen direkten Sprung auf Platz sieben der erfolgreichsten Capcom-Spiele aller Zeiten. Mehr dazu weiter unten.

Ausbau der Entwicklungskapazitäten

Um der dynamischen Marktentwicklung strukturell gerecht zu werden, investiert Capcom in die Infrastruktur. In Osaka entsteht ein neues Entwicklungszentrum, dessen Fertigstellung für 2027 geplant ist. Zusätzlich wurde ein weiteres Grundstück in der Nähe des Hauptsitzes erworben – ebenfalls für zukünftige Studioflächen vorgesehen.

Ziel sei es, so Capcom, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Entwickler „ihre Talente voll entfalten können“. Dazu gehört auch die Fortführung einer aktiven Personalstrategie: Seit mehreren Jahren stellt Capcom jährlich rund 100 neue Mitarbeiter ein. Das Unternehmen bezeichnet menschliches Talent als „wesentlichen Wachstumsmotor“.

Neben dem quantitativen Ausbau spielen die Arbeitsbedingungen eine zentrale Rolle, wie am folgenden Beispiel deutlich wird: Capcom möchte in den kommenden Jahren den geschlechtsspezifischen Lohnunterschied auf unter zwölf Prozent reduzieren und mehr männliche Mitarbeiter zur Nutzung von bezahltem Elternurlaub motivieren. Derartige Maßnahmen seien Teil eines langfristigen Human-Resource-Konzepts.

Die 20 erfolgreichsten Spiele von Capcom

Mit dem neusten Geschäftsbericht von Capcom wurde ebenfalls die Liste der sogenannten Platinum-Titel aktualisiert. Sie umfasst Spiele, die sich mindestens eine Million Mal verkauft haben. Nachfolgend die ersten 20 Positionen basierend auf den Verkäufen bis zum 31. März 2025:

Monster Hunter: World

Veröffentlicht: Januar 2018

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Verkäufe: 21,5 Mio. bzw. 28,50 Mio. inkl. Iceborne Master Edition Monster Hunter Rise

Veröffentlicht: März 2021

Plattformen: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC

Verkäufe: 17,10 Mio. Resident Evil 2 (Remake)

Veröffentlicht: Januar 2019

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC

Verkäufe: 15,40 Mio. Monster Hunter World: Iceborne

Veröffentlicht: September 2019

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Verkäufe: 15,20 Mio. Resident Evil 7: Biohazard

Veröffentlicht: Januar 2017

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC

Verkäufe: 14,70 Mio. Resident Evil Village

Veröffentlicht: Mai 2021

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC

Verkäufe: 11,30 Mio. Monster Hunter Wilds

Veröffentlicht: Februar 2025

Plattformen: PS5, Xbox Series X, PC

Verkäufe: 10,10 Mio. Resident Evil 4 (Remake)

Veröffentlicht: März 2023

Plattformen: PS4, PS5, Xbox Series X, PC

Verkäufe: 9,90 Mio. Resident Evil 3 (Remake)

Veröffentlicht: April 2020

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC

Verkäufe: 9,90 Mio. Monster Hunter Rise: Sunbreak

Veröffentlicht: Juni 2022

Plattformen: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC

Verkäufe: 9,80 Mio. Resident Evil 5

Veröffentlicht: März 2009

Plattformen: PS3, Xbox 360

Verkäufe: 9,60 Mio. Resident Evil 6

Veröffentlicht: Oktober 2012

Plattformen: PS3, Xbox 360

Verkäufe: 9,60 Mio. Devil May Cry 5

Veröffentlicht: März 2019

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Verkäufe: 9,10 Mio. Street Fighter V

Veröffentlicht: Februar 2016

Plattformen: PS4, PC

Verkäufe: 7,80 Mio. Street Fighter 2

Veröffentlicht: Juni 1992

Plattformen: Super Nintendo

Verkäufe: 6,30 Mio. Monster Hunter Generations Ultimate

Veröffentlicht: März 2017

Plattformen: 3DS, Nintendo Switch

Verkäufe: 5,00 Mio. Resident Evil 2 (Original)

Veröffentlicht: Januar 1998

Plattformen: PlayStation

Verkäufe: 4,96 Mio. Monster Hunter Freedom 3

Veröffentlicht: Dezember 2010

Plattformen: PSP

Verkäufe: 4,90 Mio. Resident Evil (Remake)

Veröffentlicht: November 2014

Plattformen: PS3

Verkäufe: 4,70 Mio. Street Fighter 6

Veröffentlicht: Juni 2023

Plattformen: PS4, PS5, Xbox Series X, PC

Verkäufe: 4,60 Mio.

„Im heimischen Videospielmarkt gelten Verkäufe von über einer Million Einheiten als allgemein anerkannter Maßstab für einen großen Hit“, betont Capcom. Mit über 100 Titeln, die diese Marke überschreiten, sieht sich das Unternehmen in der Liga der führenden Publisher. Die Gesamtübersicht kann hier eingesehen werden.

Ebenfalls ist bekannt, welche Zuwachse bestimmte Spiele in den drei Monaten bis zum 31. März 2025 erreichen konnten. Die meisten Verkäufe erzielte erwartungsgemäß das in diesem Zeitraum veröffentlichte „Monster Hunter Wilds“. Aber auch ältere Games wie „Monster Hunter Rise“ oder „Resident Evil 4“ verkaufen sich kontinuierlich weiter, wenn auch nicht zwingend zum Launch-Preis.

Monster Hunter Wilds: +10,1 Mio. Resident Evil 4 (Remake): +0,7 Mio. Monster Hunter Rise: +0,4 Mio. Monster Hunter Rise: Sunbreak: +0,4 Mio. Resident Evil 2 (Remake): +0,4 Mio. Resident Evil Village: +0,4 Mio. Monster Hunter World: Iceborne: +0,3 Mio. Resident Evil 3 (Remake): +0,3 Mio. Resident Evil 7: Biohazard: +0,3 Mio. Monster Hunter: World: +0,2 Mio. Street Fighter 6: +0,2 Mio. Devil May Cry 5: +0,2 Mio. Dragon’s Dogma 2: +0,2 Mio. The Great Ace Attorney Chronicles: +0,1 Mio.

Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 sehen erneut Rekordwerte vor. Offen ist weiterhin, wann Capcom mit „Resident Evil 9“ die nächste Stufe zündet. Die Ankündigung erfolgt dem Vernehmen nach in diesem Jahr.

