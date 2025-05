Clair Obscur Expedition 33: Synchronsprecherin ist für den Easy Mode verantwortlich

Das am 24. April veröffentlichte „Clair Obscur: Expedition 33“ erzählt eine herzzerreißende Geschichte der Expedition 33, die auszieht, um die Malerin zu besiegen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass den Spielern nicht auch beinharte Kämpfe präsentiert werden.

Neben den zahlreichen Bossen können auch normale Gegner unvorsichtigen Abenteurern blitzschnell das Licht ausknipsen. Wem das zu heikel ist und wer lieber der Erzählung folgen will, kann in „Clair Obscur: Expedition 33“ den leichtesten Schwierigkeitsgrad auswählen. Diesen gibt es jedoch nur wegen der Synchronsprecherin Jennifer English.

„Jennifer English Memorial Mode“

Jennifer English ist unter anderem als Synchronsprecherin von Latenna in „Elden Ring“ und Shadowheart in „Baldur’s Gate 3“ bekannt. In „Clair Obscur: Expedition 33“ spricht English die Rolle der Maelle.

Zusammen mit ihrer Partnerin Aliona Baranova, einer der Performance Directors von „Baldur’s Gate 3“, streamte Jennifer English kürzlich ihren Spieldurchlauf von „Clair Obscur: Expedition 33“ auf Twitch. Dabei erklärte sie, dass sie das Rollenspiel im „Easy Mode“ spielen würde.

„Fun Fact“, warf daraufhin Aliona Baranova ein und erklärte, dass es diesen Modus nur gibt, weil Jennifer English danach fragte. „Ich habe gesagt: Ich möchte dieses Spiel wirklich spielen und ich glaube nicht, dass ich es kann, wenn es keinen einfachen Schwierigkeitsgrad gibt. Bitte macht einen einfachen Modus’“, erklärte English.

Die Synchronsprecherin gibt weiter an, dass ihr Kollege Ben Starr den Schwierigkeitsgrad „Jennifer English Memorial Mode“ nennt. Starr ist unter anderem als Clive Rosfield in „Final Fantasy 16“ bekannt und vertont in „Clair Obscur: Expedition 33“ den Charakter Verso.

Easy Mode mit Herausforderung

„Clair Obscur: Expedition 33“ bietet seinen Spielern drei verschiedene Schwierigkeitsgrade:

Story Mode: der leichteste Schwierigkeitsgrad, bei dem die Gegner niedrigeren Schaden austeilen und die Mechaniken Ausweichen und Parieren einfacher sind.

Expedition Mode: der „normale“ Schwierigkeitsgrad, bei dem Gegner normalen Schaden austeilen und die Spieler zum Ausweichen sowie zum Parieren ermutigt werden.

Expert Mode: der „Hard Mode“, bei dem die Gegner signifikant mehr Schaden austeilen. Das Meistern der Mechaniken Ausweichen und Parieren wird vorausgesetzt.

Der leichte Modus von „Clair Obscur: Expedition 33“ geht also verzeihlicher mit den Zeitfenstern für das Ausweichen und Parieren um. Gleichzeitig soll den Spielern aber noch genügend Herausforderung geboten werden.

Quelle: GameRant, GamesRadar

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren