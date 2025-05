Days of Play 2025: PS5 Pro, PS5 und PS VR2 im Angebot – Leaks enthüllen PlayStation Deals

Days of Play 2025:

Auch in diesem Jahr bietet Sony im Rahmen der Days of Play wieder zahlreiche PlayStation-Angebote. Welche Rabatte für PS5, PS5 Pro und andere Produkte zu erwarten sind, ist jetzt bereits im Vorfeld durchgesickert.

Mit den Days of Play veranstaltet Sony jedes Jahr ein Verkaufs- und Community-Event, das in der Regel Ende Mai oder Anfang Juni stattfindet und die PlayStation mit verschiedenen Angeboten und Aktivitäten feiert.

Auch in diesem Jahr findet die Aktion wieder statt und wird viele Sonderangebote für die Konsolen, Spiele und Zubehör bereithalten. Und einem Leak zufolge werden die Days of Play 2025 bereits in der kommenden Woche beginnen. Darüber hinaus sind auch schon erste Details zu den PlayStation Deals enthüllt worden.

PS5 zum Bestpreis und erster offizieller Rabatt für PS5 Pro

Die Informationen stammen vom bekannten und stets zuverlässigen Leaker Billbil-kun: Demnach startet die diesjährige Days of Play-Aktion am 28. Mai 2025 und dauert zwei Wochen lang, bis zum 11. Juni 2025. Wie gewohnt bietet Sony zahlreiche Angebote und Rabatte, die nicht nur im offiziellen PlayStation Direct Store gelten, sondern auch bei allen anderen einschlägigen Händlern wie beispielsweise Amazon.

Besonders günstig soll die PS5 werden: Nachdem das bisher beste Angebot am vergangenen Black Friday einen Rabatt von 75 Euro bot, sinkt der Preis dieses Mal – sowohl für die Standardvariante mit Disc-Laufwerk als auch für die digitale Version – um 100 Euro.

Nicht ganz so hoch fällt der Rabatt für die PS5 Pro aus, dennoch soll der Preis der Power-Konsole im Aktionszeitraum um 50 Euro gesenkt werden. Seit dem Launch im November des vergangenen Jahres gab es noch keinen offiziellen Deal. Außerdem wird es Rabatte für PS VR2 und DualSense-Controller geben.

Nachfolgend ein Überblick über alle bisher bekannten Angebote der Days of Play 2025:

100 Euro Rabatt auf PS5 Slim-Konsolen: PS5 Slim Standard Edition-Konsole (mit Disc-Laufwerk): 449,99 € statt 549,99 € PS5 Slim Digital Edition-Konsole (ohne Laufwerk): 399,99 € statt 499,99 €

auf PS5 Slim-Konsolen: 50 Euro Rabatt auf die PS5 Pro- Konsole: 749,99 € statt 799,99 €

Konsole: statt 799,99 € 50 Euro Rabatt auf PS VR2 -Headsets: 399,99 € statt 449,99 €

-Headsets: statt 449,99 € Auswahl an DualSense-Controllern für 54,99 €

Eine offizielle Ankündigung der Days of Play 2025 inklusive aller Angebote und Community-Events dürfte in der nächsten Woche ab dem 26. Mai erfolgen. Billbil-kun erwartet die Ankündigung für Dienstag, den 27. Mai 2025.

Weitere Rabatte und PS Plus-Angebote erwartet

Neben den bereits enthüllten Angeboten dürften die Days of Play 2025 aber noch mehr bieten: Wie schon in den letzten Jahren werden höchstwahrscheinlich auch die Abonnements für PlayStation Plus um bis zu 30 Prozent günstiger angeboten. Ob der Rabatt nur für bestehende Nutzer oder auch für Neukunden gilt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Darüber hinaus werden in der nächsten Woche auch die PS Plus Essential-Spiele für Juni 2025 bekannt gegeben, sodass es aufgrund der Days of Play möglicherweise eine Überraschung geben könnte. Zudem ist davon auszugehen, dass Sony eine groß angelegte Rabattaktion für den PS Store starten wird. Ausgewählte Titel dürften während der Aktion außerdem auch bei teilnehmenden Händlern deutlich günstiger zu haben sein.

