Death Standing 2: Kojima war über Pandemie-Parallelen erschrocken

Die Story von "Death Stranding 2: On the Beach" hatte Kojima bereits vor der Pandemie geschrieben. In einem Interview sprach der Entwickler nun über die unerwarteten Parallelen zwischen seinem Spiel und der Realität.

Bereits im Juni können die Spieler in „Death Stranding 2: On the Beach“ wieder in die Haut von Sam Porter Bridges schlüpfen. Schon im Erstling, der 2019 erschien, mussten die Nutzer als Porter die verbliebenen Einwohner der postapokalyptischen USA über das fiktive chirale Netzwerk neu verbinden.

„Death Stranding“ startete nur wenige Monate, bevor die Corona-Pandemie um sich schlug. In einem Interview sprach Hideo Kojima nun darüber, wie sehr ihn die Parallelen zwischen seiner Spielwelt und unseren realen Erlebnissen erschütterten.

„Etwas war verloren gegangen“

In einem Interview mit dem Magazin Edge erklärte Hideo Kojima, dass er die Geschichte von „Death Stranding 2: On the Beach“ bereits fertiggestellt hatte, als die Pandemie ausbrach. Allerdings spiegelte der Zustand der realen Welt bald die Geschichte wider, die der Entwickler bereits in dem 2019 erschienenen ersten Spiel erzählte.

Kojima gab an, dass er nach einer nicht näher genannten, schweren Krankheit in das Büro von Kojima Productions zurückkehre und es leer vorfand. Alle Mitarbeiter arbeiteten von Zuhause aus, was einen Nerv bei Kojima traf.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht nie wieder jemanden treffen würde“, so der Entwickler. „Etwas war verloren gegangen, wir waren physisch nicht mehr verbunden.“

Er sei nicht stolz darauf, dass er mit „Death Stranding“ unweigerlich unsere Zukunft vorhersagte. Die digitalen Verbindungen in der realen Welt fand Kojima ebenfalls eher unbefriedigend. „Wir hatten Trinkpartys und Schulveranstaltungen, aber jetzt komplett online, eine fast komplett digitale Existenz“.

Studio arbeitet am nächsten Trailer

Schon 2022, kurz nach der Enthüllung von „Death Stranding 2: On the Beach“, sprach Kojima davon, welchen Einfluss die Pandemie auf sein Spiel hatte. Damals gab er an, dass er die Story wegen den verheerenden Auswirkungen von Covid-19 veränderte.

Derzeit ist Kojima jedoch mit der Arbeit an dem dritten und letzten Trailer zu dem kommenden Spiel beschäftigt. Der nächste Clip soll dem Japaner zufolge ein bis zwei Wochen vor dem Release erscheinen. „Death Stranding 2“ wird am 26. Juni 2025 exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht.

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Death Stranding, Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren