Elden Ring: „Kann nicht aufhören zu spielen“ – Verfilmung scheint in guten Händen 

Nachdem es in der Vergangenheit bereits immer wieder Gerüchte über eine mögliche Adaption von „Elden Ring“ gab und auch Autor George R. R. Martin, der für die Geschichte und Welt von FromSoftwares Action-Rollenspiel mitverantwortlich ist, über eine Verfilmung sprach, erfolgte kürzlich die offizielle Ankündigung.

Im Zuge dessen wurde auch bestätigt, dass Alex Garland („28 Days Later“, „Civil War“) die Rolle des Drehbuchautors und Regisseurs übernehmen wird. Und offenbar haben die Verantwortlichen mit dem britischen Filmemacher genau die richtige Wahl getroffen, denn Garland hat sich jetzt selbst als leidenschaftliche Videospieler und großer „Elden Ring“-Fan geoutet.

Alex Garland im NG+6 von Elden Ring

Wie die Kollegen von GamesRadar entdeckt haben, gab Garland seine Begeisterung fürs Gaming bereits vor ein paar Wochen im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Reddit bekannt. Als ein Fan ihm nach seinem Fortschritt in der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung für „Elden Ring“ fragte, verriet der Regisseur: „Ich liebe Shadow Of The Erdtree.“

Und anscheinend gefällt ihm das Spiel so gut, dass er es nicht bei einem Durchgang belassen konnte: „Ich bin gerade im NG+6. Ich möchte gar nicht über die Stunden nachdenken, die ich schon reingesteckt habe. Ich kann einfach nicht aufhören zu spielen. Ich entdecke immer noch Neues“, so Garland weiter.

Die Reaktionen der Nutzer sind dementsprechend positiv, und die Sorgen um den „Elden Ring“-Film haben sich spürbar gelegt. „Okay, ich war etwas besorgt wegen des Films, aber jetzt? Heilige Scheiße, er ist einer von uns Jungs, dieser Film wird der absolute Höhepunkt“, schreibt ein Redditor. „Das ist genau das, was man vom zukünftigen Regisseur einer Spielreihe hören möchte! Toll, dass du ein Fan bist“, liest man an anderer Stelle.

Regisseur schrieb bereits die Handlung für zwei Videospiele

Es ist zwar das erste Mal, dass Garland ein Videospiel auf die Leinwand bringen wird, allerdings nicht sein erster Berührungspunkt mit der Gaming-Branche. So arbeitete der Filmschaffende in der Vergangenheit bereits mit dem britischen Entwicklerstudio Ninja Theory („Senua’s Saga: Hellblade 2“) zusammen und war als Autor mitverantwortlich für die Handlung von „Enslaved: Odyssey to the West“ und „DmC: Devil May Cry“.

Was die kommende Verfilmung von „Elden Ring“ betrifft, liegen bislang noch keine konkreten Details zur Handlung oder Besetzung vor. Bekannt ist, dass sich A24 und Bandai Namco Entertainment in Zusammenarbeit mit DNA Films für die Produktion verantwortlich zeichnen. Als Produzenten sind Peter Rice, Andrew Macdonald, Allon Reich, Vince Gerardis und auch George R. R. Martin tätig.

Inwieweit Entwickler FromSoftware an der Adaption beteiligt sein wird, steht bislang noch nicht fest. Auch der Einfluss von Game Director Hidetaka Miyazaki ist noch nicht bekannt. Allerdings dürfte der Film auch noch etwas auf sich warten lassen. Zum möglichen Beginn der Dreharbeiten liegen noch keine Informationen vor.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren