Pikmin: So steht Shigeru Miyamoto zu einer Verfilmung des knuffigen Nintendo-Games

Könnte Nintendos charmantes Strategie-Abenteuer „Pikmin“ nach „Der Super Mario Bros. Film“ und der geplanten Adaption von „The Legend of Zelda“ der nächste Kandidat für die große Leinwand sein? Darüber sprach Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto jetzt in einem Interview.

In letzter Zeit erfreuen sich Videospiel-Adaptionen für Film und Fernsehen wachsender Beliebtheit. Den aktuell größten Erfolg in diesem Genre feierte Nintendo gemeinsam mit dem Animationsstudio Illumination: „Der Super Mario Bros. Film“ brach 2023 alle Rekorde und spielte weltweit über 1,36 Milliarden US-Dollar ein und zählt als die profitabelste Videospielverfilmung überhaupt.

Angesichts des Erfolgs stellt sich natürlich die Frage, ob Nintendo weitere seiner Marken auf die Leinwand bringen könnte. Geeignete Franchises hätte das japanische Unternehmen reichlich. So würde sich beispielsweise auch eine Umsetzung des beliebten Strategiespiels „Pikmin“ anbieten. Und über ein mögliches Kino-Abenteuer der kleinen, pflanzenähnlichen Kreaturen, sprach Nintendos Shigeru Miyamoto jetzt in einem Interview.

Pikmin hat laut Miyamoto „großes Potenzial“

Miyamoto erschuf mit „Super Mario“, „The Legend of Zelda“ oder „Donkey Kong“ einige der bekanntesten und erfolgreichsten Videospiele der Welt. Doch auch das einzigartige Strategie- und Puzzle-Spiel „Pikmin“ stammt vom Nintendo-Urgestein, nachdem ihn Ameisen in seinem Garten auf die Idee dazu brachten. Der neueste Teil der Reihe, „Pikmin 4“, wurde 2023 für die Switch veröffentlicht.

Im Gespräch mit IGN, anlässlich der Eröffnung von Super Nintendo World, wurde er nun gefragt, ob „Pikmin“ nicht auch im neuen Themenpark oder sogar für eine Film- oder Serienadaption zum Einsatz kommen könnte. „Natürlich kann ich hier weder Ja noch Nein sagen“, antwortete die Entwickler-Legende, eher er ins Detail ging.

Zunächst holte Miyamoto etwas aus: „Ich sehe Nintendo wirklich als eine Art Talentagentur, und wir haben viele talentierte Charaktere in unserem Repertoire. Wir entwickeln ein Spiel mit einem bestimmten Gameplay-Konzept, einer Spielerfahrung, und dann schauen wir uns unser Repertoire an und überlegen, wer am besten zu diesem Gameplay-Konzept oder dieser Erfahrung passt.“

Kam dann aber auch auf „Pikmin“ zu sprechen: „Aus dieser Perspektive betrachtet, denke ich, dass Pikmin ein großes Potenzial hat, bei vielen verschiedenen Gelegenheiten eingesetzt zu werden. Bei kleinen Kindern haben Dinge, die niedlich sind, eine gewisse Anziehungskraft, und wenn sie älter werden, vielleicht in ihren Zwanzigern, verlieren sie diese Anziehungskraft.“

„Aber ich denke, Pikmin hat die einzigartige Fähigkeit, ein breites Spektrum anzusprechen, indem es sowohl für jüngere als auch für ältere Zuschauer in Japan attraktiv ist. Und so hoffe ich, dass wir das global ausweiten können. Egal ob es sich um eine Art Film oder eine Show handelt, solche Dinge wären wirklich lustig“, so der Kreativgeist abschließend.

Nintendo arbeitet an Mario-Fortsetzung und Zelda-Realverfilmung

Eine offizielle Bestätigung klingt zwar anders, doch die Aussage von Miyamoto macht deutlich, dass eine mögliche Adaption von „Pikmin“ nicht ausgeschlossen ist. Mit „Pikmin Short Movies“ hat Nintendo außerdem auch schon eine Reihe animierter Kurzfilme veröffentlicht, für dessen Produktion sich Miyamoto sogar selbst verantwortlich zeichnete.

Währenddessen hat Nintendo im Filmbereich aktuell ohnehin einige Projekte in der Pipeline: Im März des vergangenen Jahres wurde bereits eine Fortsetzung zu „Der Super Mario Bros. Film“ angekündigt, die weltweit am 3. April 2026 in die Kinos kommen soll. Ein Jahr darauf, genauer gesagt am 26. März 2027, soll zudem der erste „The Legend of Zelda“-Film Premiere feiern. Hierbei wird es sich allerdings um eine Live-Action-Adaption und nicht um einen Animationsfilm handeln.

