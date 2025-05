PS Plus Essential, Extra & Premium im Juni 2025: Termine für Ankündigungen und Freischaltungen – Neuzugang bekannt

PS Plus Essential, Extra & Premium im Juni 2025:

Sony aktualisiert im Juni 2025 einmal mehr die Inhalte von PlayStation Plus. Für Abonnenten der Essential-, Extra- und Premium-Stufen stehen die Termine quasi fest. Ebenfalls müssen sie sich mit dem Wegfall mehrerer Spiele arrangieren.

Im Juni 2025 setzt Sony die regelmäßige Aktualisierung der drei PS-Plus-Stufen Essential, Extra und Premium fort. Abonnenten können sich auf zwei Wellen einstellen, beginnend mit der Ankündigung der Essential-Neuzugänge. Für die Extra-Stufe steht das erste Spiel bereits fest, andere Games fliegen aus dem Abo.

Termine für PS Plus Essential, Extra und Premium im Juni 2025

Sony hält mit wenigen Ausnahmen an einem festen Rhythmus fest. Davon ausgehend erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Essential voraussichtlich am 28. Mai 2025. Die Freischaltung im PlayStation-Store ist mutmaßlich für den darauffolgenden Dienstag gegen 11 Uhr vorgesehen.

Bis zu diesem Zeitpunkt können die aktuellen Essential-Spiele aus dem Mai 2025 weiterhin der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Wird diese Frist versäumt, erlischt der Anspruch:

Die Spiele für PS Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 11. Juni 2025, vorgestellt. Der Download kann am darauffolgenden Dienstag im Laufe des Vormittags gestartet werden.

Überblick über Termine im Juni 2025:

PS Plus Essential

Ankündigung: Mittwoch, 28. Mai 2025 – 17 Uhr

Mittwoch, 28. Mai 2025 – 17 Uhr Freischaltung: Dienstag, 3. Juni 2025 – 11 Uhr

PS Plus Extra & Premium

Ankündigung: Mittwoch, 11. Juni 2025 – 17 Uhr

Mittwoch, 11. Juni 2025 – 17 Uhr Freischaltung: Dienstag, 17. Juni 2025 – vor 11 Uhr

Bekannter Neuzugang im Extra-Katalog

Bereits vor der offiziellen Juni-Ankündigung wurde ein erster Neuzugang für die PS-Plus-Extra-Stufe bestätigt: “FBC: Firebreak” von Remedy Entertainment wird ab dem 17. Juni 2025 im Abo sein – und damit direkt zum Launch des Titels. Es handelt sich um einen kooperativen PvE-Shooter, angesiedelt im “Control”-Universum.

Weitere neue Spiele für die beiden höheren PS-Plus-Stufen verrät Sony erst mit der offiziellen Ankündigung am 11. Juni.

Diese Spiele verlassen im Juni den PS-Plus-Katalog

Parallel zur Neuzugangs-Welle und dem Austausch der Essential-Games wird im Juni 2025 wieder eine Auswahl an Spielen aus dem Extra- und Premium-Katalog entfernt. Sechs Titel sind betroffen:

Monster Hunter Rise

Rogue Legacy 2

Inscryption

After Us

Kayak VR: Mirage

AVICII Invector

Die genannten Spiele stehen nur noch bis einschließlich 16. Juni 2025 (und einige Stunden am darauffolgenden Dienstag) zur Verfügung. Danach sind sie nicht mehr über das Abonnement spielbar – auch dann nicht, wenn sie zuvor heruntergeladen wurden. Nutzer, die diese Titel weiterhin verwenden möchten, müssen sie separat erwerben, beispielsweise über einen der regelmäßigen PS-Store-Sales:

Überblick über die PS-Plus-Stufen

PlayStation Plus besteht aus drei Abonnement-Modellen mit jeweils unterschiedlichen Leistungsumfängen:

PS Plus Essential

Enthält Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Spiele, Cloud-Speicherung, Share Play und Rabatte im Store. Spiele können langfristig zur Bibliothek hinzugefügt werden, solange sie während der Angebotsphase gesichert werden.

Enthält Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Spiele, Cloud-Speicherung, Share Play und Rabatte im Store. Spiele können langfristig zur Bibliothek hinzugefügt werden, solange sie während der Angebotsphase gesichert werden. PS Plus Extra

Beinhaltet alle Essential-Funktionen und bietet zusätzlich Zugriff auf einen erweiterten Katalog an PS4- und PS5-Spielen, einschließlich Ubisoft+ Classics.

Beinhaltet alle Essential-Funktionen und bietet zusätzlich Zugriff auf einen erweiterten Katalog an PS4- und PS5-Spielen, einschließlich Ubisoft+ Classics. PS Plus Premium

Ergänzt die Extra-Stufe um Cloud-Streaming (auch über PS Portal), Klassiker älterer Konsolengenerationen, zeitlich begrenzte Testversionen und Inhalte von Sony Pictures Core.

