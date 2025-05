Retro-Kult zum PSN-Bestpreis: Ein Stück Videospielgeschichte jetzt mit 50 Prozent Rabatt im PS Store

Retro-Alarm im PS Store: Eine interaktive Doku und Sammlung von Kult-Spielen für PS5 und PS4 lädt aktuell zum Eintauchen in ein Stück Videospielgeschichte ein - und das dank 50 Prozent Rabatt zum absoluten PSN-Bestpreis.

Schnäppchenjäger mit einer Vorliebe für Retro-Spiele und einem Interesse an der Geschichte der Videospiele sollten im PS Store vorbeischauen. Dort wartet aktuell ein besonderes Angebot: Eine interaktive Doku, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch eine umfangreiche Sammlung von 42 Klassikern beinhaltet, die einst für acht verschiedene Plattformen veröffentlicht wurden.

„Llamasoft: The Jeff Minter Story“ rückt den britischen Entwickler und Programmer Jeff Minter in den Mittelpunkt, der 1982 die Softwarefirma Llamasoft gründete und zu den bedeutendsten Figuren der frühen Indie-Spieleentwicklung zählt. Sein Markenzeichen war ein einzigartiger, oftmals psychedelischer und fast schon bizarrer Stil, der stets mit flüssigem und fesselndem Arcade-Gameplay einherging.

50 Prozent Rabatt auf Llamasoft: The Jeff Minter Story

Unter normalen Umständen werden für „Llamasoft: The Jeff Minter Story“, das sowohl für die PS5 als auch die PS4 erhältlich ist, 28,99 Euro fällig. Derzeit wird im PS Store jedoch ein Rabatt in Höhe von 50 Prozent gewährt, sodass der Preis auf 14,49 Euro schrumpft – so günstig gab es den Titel bislang noch nie.

Dass sich die Reise in die Vergangenheit einen Blick wert sein kann, belegen auch die positiven Bewertungen: Die spielbare Doku erreicht auf Metacritic einen Metascore von 83 und auf Opencritic 81 Punkte, während 89 Prozent der 29 vorliegenden Reviews eine Empfehlung aussprechen. Und auch im PS Store selbst wird das Angebot mit einer Durchschnittsbewertung von 4.83 von 5 Sternen sehr gut angenommen.

In den Tests wird neben der Anzahl (42 Klassiker) auch die tadellose Emulation der Spiele positiv hervorgehoben, während die interaktive Doku jede Menge Einblicke in die Entwicklung gewährt, die vor allem für Retro-Fans interessant sein dürften. Als Highlight wird außerdem die neue Version von „Gridrunner“ hervorgehoben, die das klassische Gameplay mit einer modernen Optik kombiniert.

Kritisiert wird hingegen die Tatsache, dass sich die Sammlung hauptsächlich auf die früheren Werke von Minter konzentriert, was für Fans seiner späteren Arbeiten enttäuschend sein könnte. Zudem endet die interaktive Timeline relativ abrupt im Jahr 1994, sodass ein wichtiger Tei seiner Karriere ausgeklammert wird. Obendrein dürften Casual Gamer, die sich nicht für die Klassiker oder die Geschichte dahinter interessieren, nur schwer Zugang zu den oftmals simplen und recht kryptischen Retrospielen finden.

Eine interaktive Reise durch die frühen Jahre von Llamasoft

Zusammenfassend präsentiert sich „Llamasoft: The Jeff Minter Story“ als informative, unterhaltsame und interaktive Dokumentation. Spieler navigieren anhand einer Zeitleiste durch die Jahre von 1981 bis 1994, begleitet von Videointerviews, Archivmaterial und zahlreichen Hintergrundinformationen. Im Kern geht es darum, die Entwicklung von Minters einzigartigen, oft psychedelischen Stils und die technischen Innovationen jener Zeit nachzuvollziehen.

Die Spielesammlung umfasst, wie bereits erwähnt, insgesamt 42 Klassiker, die für acht verschiedene Systeme wie beispielsweise den Commodore 64 oder diverse Atari-Plattformen veröffentlicht wurden. Die Auswahl erstreckt sich von den einfachen Anfängen bis hin zu temporeichen Arcade-Erlebnissen, wodurch das spielbare Museum erlaubt, Minters Designansätze direkt zu erleben.

