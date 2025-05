Switch 2: Hat Nintendo noch eine Überraschung? Direct im Launch-Zeitraum geplant – Gerücht

Laut aktuellen Gerüchten könnte die nächste Nintendo Direct genau in der Woche stattfinden, in der die Switch 2 auf den Markt kommt. Spätestens in der darauffolgenden Woche. Können sich Käufer der neuen Konsole auf weitere Spiele freuen?

Bis zum Launch der Switch 2 sind es nicht einmal mehr zwei Wochen: Am 5. Juni 2025 wird die neue Nintendo-Konsole weltweit in den Handel kommen. Und die Analysten sind sich schon jetzt darüber einig, dass eine historische Veröffentlichung bevorstehen und die Switch 2 zur am schnellsten verkauften Konsole aller Zeiten aufsteigen könnte.

Doch wie sieht es mit den Spielen aus? Zum Marktstart der Switch 2 werden vor allem zahlreiche Third-Party-Titel erhältlich sein. Das First-Party-Angebot von Nintendo selbst fällt überschaubar aus: Klammert man die Switch 2 Editions der beiden altbekannten „The Legend of Zelda“-Spiele „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ aus, stehen mit der „Nintendo Switch 2 Welcome Tour“ und „Mario Kart World“ nur zwei Titel aus dem eigenen Hause zur Verfügung.

So muss vor allem das Kart-Rennspiel als System-Seller herhalten und die Verkäufe der neuen Konsole ankurbeln. Doch womöglich könnte Nintendo schon zeitnah zum Start der Switch 2 Spielenachschub vorstellen.

Leaker sagt nahende Nintendo Direct voraus

Wie ein Famiboards-Nutzer nämlich anmerkte, ließ der bekannte Leaker und ehemalige ResetEra-Moderator PH Brazil kürzlich im Rahmen einer seiner Twitch-Streams verlauten, dass Nintendo bereits die nächste Direct vorbereite. Demnach könnte die nächste Präsentation womöglich schon in der Launch-Woche der Switch 2 oder in der darauffolgenden Woche ausgestrahlt werden.

Und unrealistisch erscheint dieser Zeitpunkt keinesfalls: Zum einen könnte es im Interesse von Nintendo liegen, das Momentum des Markstarts aufrechtzuerhalten bzw. mitzunehmen und einen Ausblick auf noch kommende Titel zu gewähren. Möglicherweise hat das japanische Traditionsunternehmen auch noch eine Überraschung in der Hinterhand.

Zum anderen ist Nintendo dafür bekannt dafür, während der „E3“-Saison eine Direct abzuhalten. Auch in den letzten Jahren fand im Juni stets eine Präsentation statt. Und während am 6. Juni das diesjährige Summer Game Fest startet und auch andere Hersteller wie beispielsweise Microsoft ein Showcase abhalten, könnte auch Nintendo gleichziehen.

Kommt ein neues 3D-Mario?

Was Nintendo auf der nächsten Direct zeigen könnte? Höchstwahrscheinlich jede Menge First-Party-Spiele für die Switch 2. Abgesehen von „Donkey Kong Bananza“, das am 17. Juli veröffentlicht wird, und „Kirby Air Riders“, das im Laufe des Jahres erscheinen soll, sind noch keine weiteren Nintendo-Spiele angekündigt – hier besteht also kräftig Nachholbedarf.

Möglicherweise überrascht Nintendo auch mit dem nächsten 3D-„Mario“: In einem CNN-Interview wurde Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, auf das Fehlen eines neuen Abenteuers mit dem bekannten Klempner angesprochen und entgegnete: „Bleibt dran. Wir haben einen sehr, sehr langen Katalog und eine lange Liste von [geistigem Eigentum], die es sicherlich auf die Plattform schaffen wird.“

Bereits im Fall der ersten Switch lieferte Nintendo mit „Super Mario Odyssey“ im Oktober 2017 noch im Launch-Jahr einen neuen Hauptteil seines erfolgreichsten Franchises nach. Und um für das diesjährige Weihnachtsgeschäft gut aufgestellt zu sein, dürfte ein neues und Switch 2-exklusives „Mario“-Spiel durchaus dienlich sein.

Weitere Meldungen zu Nintendo Direct, Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren