Clair Obscur Expedition 33: UI und Kampfgrafiken – Game Director nennt das „beste Spiel der Welt“

Mit „Clair Obscur: Expedition 33“ hat das französische Indie-Studio Sandfall Interactive nicht nur einen der größten Überraschungserfolge der jüngeren Vergangenheiten gelandet, sondern auch eine Hommage an das JRPG-Genre geschaffen. Die Entwickler haben sich das Ziel gesetzt, die Essenz dieser Titel einzufangen, aber gleichzeitig auch frische Ideen und moderne Grafik in die rundenbasierte Spielart zu bringen.

Dafür hat sich Sandfall Interactive von einer Vielzahl klassischer, aber auch moderner Vertreter des Genres inspirieren lassen. Einige davon nannte Game Director Guillaume Broche jetzt in einem Interview. Dabei stach jedoch vor allem ein Titel hervor, den der Entwickler mit Blick auf die Benutzeroberfläche und die Kampfgrafiken als das „beste Spiel der Welt“ bezeichnete.

Prägende Einflüsse und das „beste Spiel der Welt“

Wie Broche im Gespräch mit Denfaminicogamer (via Automaton) verriet, spielt er seit seiner Kindheit JRPGs. Dadurch wurde sein persönliches Verständnis dafür, wie ein Videospiel für Unterhaltung sorgen kann, maßgebend geprägt. So sehr, dass er den Einfluss weitgehend verinnerlicht hat und es ihm schwerfällt, bestimmte Titel oder gar Spielmechaniken zu benennen, die für „Clair Obscure: Expedition 33“ als Inspiration dienten.

Dennoch nannte er einige Beispiel aus seiner „langen Liste“, wie etwa die „Atelier“-Reihe, die „Final Fantasy“-Reihe von Teil 6 bis 10, „Lost Odyssey“, die „Persona“-Reihe, „Shadow Hearts“ oder „Suikoden“. Doch einen Titel hob Broche hervor.

„Besonders Persona 5“, sagte Broche, „ist meiner Meinung nach das beste Spiel der Welt, wenn es um die Benutzeroberfläche und die Kampfgrafiken geht. Die Art und Weise, wie die Kamera bei jeder Aktion des Spielers dramatisch wechselt und es sich anfühlt, als würde man einen Film sehen, hat mich tief beeindruckt.“

Und genau diese Qualitäten wollte der Game Director auch für „Clair Obscur: Expedition 33“ übernehmen, sie an das Spiel anpassen und ihnen eine eigene Note verleihen. Außerdem ergänzte er: „Es gibt noch so viel mehr, das ich von Persona 5 übernehmen möchte, insbesondere in die Benutzeroberfläche. Wir arbeiten sogar noch daran, sie zu verfeinern.“

Eigenständigkeit statt bloßer Nachahmung

Allerdings betonte Broche im Verlauf des Interviews auch, dass es nicht nur darum ginge, Dinge einfach zu imitieren. Ihm war es wichtig, auf diesen Einflüssen und der Inspiration aufzubauen. Deshalb wollte er das Gelernte aus den JRPGs zu etwas Originellem weiterentwickeln und ihm einen eigenen Stil verleihen.

„Im Westen sieht man manchmal Spiele, die Aspekte beliebter Titel nur oberflächlich kopieren, um deren Erfolg nachzubilden. Das führt jedoch nur zu minderwertigen Kopien – und genau so ein Spiel wollte ich auf keinen Fall machen“, machte der kreative Kopf hinter „Clair Obscur: Expedition 33“ deutlich.

Abschließend erklärte er auch, dass ihn die positive Aufnahme des Spiels in Japan besonders freut – „mehr noch als dass es in irgendeinem anderen Land Anerkennung findet“, so Broche. Er bestätigte zudem, dass Sandfall Interactive aus 33 Teammitgliedern besteht: 32 Menschen und einem Hund. Obwohl die Zahl nichts mit dem Spieltitel zu tun habe, fühle er sich, da er bald selbst 33 Jahre alt werde, langsam vom Schicksal mit dieser Zahl verbunden.

