Fairgames: Sonys nächster Live-Service-Titel ist „nicht gut zu spielen“ – Bericht

Sony scheint mit seinen Live-Service-Spielen einfach kein Glück zu haben: Sieben von zwölf geplanten Titeln wurden bereits eingestellt, „Concord“ erwies sich als echtes Desaster und auch um Bungies „Marathon“ steht es nach einem Plagiatsfall und kritischem Feedback nach der Alpha nicht gut. Gerüchten zufolge könnte sogar der geplante September-Release auf der Kippe stehen.

Nun sieht es so aus, als könnte sich mit „Fairgames“, das 2023 als AAA-Multiplayer-Erlebnis angekündigt wurde und sich bei PlayStations Haven Studios in Entwicklung befindet, das nächste Spiel in diese Liste einreihen. Seit der Ankündigung gab es keinerlei Neuigkeiten mehr zum Projekt. Doch jetzt sind neue Details aufgetaucht, die nahelegen, warum es um „Fairgames“ so still geworden ist.

Feedback nach Pre-Alpha: Fairgames in schlechtem Zustand

Wie der ehemalige IGN-Redakteur Colin Moriary jetzt in der neuesten Ausgabe des „Sacred Symbols“-Podcasts, für den er als Co-Host agiert, verraten hat, befindet sich „Fairgames“ in keiner guten Ausgangslage. Zuletzt soll es einen Pre-Alpha-Test gegeben haben, der unter dem Codenamen „Project Hearts“ durchgeführt wurde, während das Feedback im Anschluss alles andere als positiv ausfiel.

Demnach sei „Fairgames“ „nicht gut zu spielen“ und in seiner aktuellen Form auch „super klobig“. Beschrieben wird der Titel als „eine Mischung aus Battle Royale und Extraction Shooter mit Elementen von sowohl Fortnite als auch The Division“. Zudem wird hervorgehoben, dass auch Bloomberg-Journalist Jason Schreier „über eine ähnliche, negative Einschätzung“ berichtete. Festgehalten wurden die Aussagen von Moriary in einem Beitrag via Bluesky.

Wechsel in der Führungsebene und eine ungewisse Zukunft

Erst in der vergangenen Woche hatten wir darüber berichtet, dass Jade Raymond („Assassin’s Creed“) von ihrem Posten als Leiterin der Haven Studios zurückgetreten ist, was auch von PlayStation bestätigt wurde. Ein offizieller Grund wurde zwar nicht genannt, doch Bloomberg zufolge könnte eben jener Pre-Alpha-Test zu „Fairgames“ für das plötzliche Ausscheiden der Entwicklerin mitverantwortlich sein.

Ab sofort sind Marie-Eve Danis und Pierre-François Sapinski für die weitere Entwicklung von „Fairgames“ verantwortlich, die schon zuvor als erfahrene Führungskräfte innerhalb der Haven Studios agierten. Wie es mit dem Live-Service-Spiel weitergehen wird, ist allerdings fraglich. Ob es noch zu einem Release kommt oder aber das Projekt zuvor eingestellt wird, bleibt abzuwarten.

Ursprünglich war die Veröffentlichung von „Fairgames“ für den Herbst 2025 geplant. Doch intern habe man sich bereits auf eine Release-Verschiebung geeinigt. Das berichtete der bekannte Insider und Spielejournalist Jeff Grubb bereits Mitte Februar. „Dieses Jahr gibt es kein Fairgame$. Soweit ich weiß, wurde es auf 2026 verschoben“, sagte er in einer Ausgabe seines „Game Mess Decides“-Podcasts.

