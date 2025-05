Hideo Kojima: Schöpfer von Death Stranding und Metal Gear wollte immer Filme machen – doch Guillermo del Toro stoppte ihn

Wer die Spiele von Hideo Kojima kennt, kann bereits erahnen, dass der japanische Entwickler ein großes Faible für die Filmbranche hegt. Abseits der cineastischen Inszenierung und dem starken Fokus auf die Geschichte ist Kojima, der aktuell die Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ vorbereitet, auch dafür bekannt, für seine Werke oftmals mit Schauspielern oder Regisseuren zusammenzuarbeiten.

Aus diesem Grund stellt sich natürlich die Frage, wieso Kojima nicht einfach selbst einen Film dreht. Doch wie er jetzt in einem aktuellen Interview verraten hat, war genau das eigentlich schon immer sein Wunsch. Allerdings konnte ihn der bekannte und Oscar-prämierte Regisseur Guillermo del Toro („Pans Labyrinth“, „Shape of Water“) von seinem Vorhaben abbringen – zumindest bislang.

Del Toros Rat: „Mach einfach das, was du schon immer gemacht hast“

Das enthüllte Kojima in einem Gespräch, das in der neuesten Ausgabe des EDGE-Magazins (via GamesRadar) veröffentlicht wurde. Darin erinnerte sich der Japaner an eine Unterhaltung mit den beiden Filmschaffenden Nicolas Winding Refn („Drive“) und eben del Toro, die auch beide einen Auftritt in „Death Stranding“ hatten.

„Ich überdenke meine Prioritäten, was ich tun sollte“, sagte Kojima und erzählte vom Treffen mit den beiden Regisseuren, das in einem Gespräch darüber mündete, „wie viel Zeit uns noch bleibt, um im Leben etwas zu schaffen. Ich hatte schon immer den Ehrgeiz, einen Film zu drehen, und krank zu werden, ließ mich denken: Wenn ich einen Film drehen wollte, müsste ich das in meinen 60ern tun, was körperlich sehr anstrengend wäre.“

Doch dann habe del Toro ihn davon abgeraten, einen Film zu drehen: „Du musst keine Live-Action-Filme machen. Was du jetzt [in Spielen] machst, ist wie ein Live-Action-Film. Mach nicht dieses Old-Media-Ding, ins Filmemachen einzusteigen – mach einfach das, was du schon immer gemacht hast.“

Kojimas Zukunftsplanung: Film, Anime oder doch ein weiteres Spiel?

Im Interview fügte Kojima hinzu: „Aber ich denke immer an die nächsten zehn Jahre. Da dies [Kojima Productions] ein vergleichsweise kleines Unternehmen ist, im Gegensatz zu anderen Konzernen in dieser Branche wie Sega oder Nintendo, muss ich den Mitarbeitern sagen, wohin wir uns in den nächsten zehn Jahren entwickeln.“

Aus diesem Grund denkt Kojima auch nach wie vor darüber nach, womöglich doch noch einen Film zu erschaffen. Vergangenen Monat gab er im Rahmen seiner Radiosendung „Koji 10“ einen Ausblick auf die zweite Phase seines Studios und stellte auch einen Anime in Aussicht. Zudem erklärte er, dass er noch unentschlossen sei, ob er nach „Physint“ ein weiteres Videospiel oder doch noch einen Film realisieren möchte.

Doch während Kojima seine Zukunft plant, wird er in absehbarer Zeit immerhin teilweise mit einem Filmprojekt beschäftigt sein: Für die kommende Adaption von „Death Stranding“, die im Dezember 2022 angekündigt wurde und von Michael Sarnoski („Pig“, „A Quiet Place: Day One“) inszeniert wird, agiert der Schöpfer der Vorlage in einer beaufsichtigenden und beratenden Rolle.

