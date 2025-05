Marathon: Wackelt Bungies Shooter? Gerüchte um Release und Marketing-Strategie

In den vergangenen Tagen kam das Gerücht auf, dass sich "Marathon" erneut verschiebt und nicht wie geplant im September erscheint. Für weitere Spekulationen sorgt ein ehemaliger IGN-Redakteur, der nach eigenen Angaben interne Informationen erfahren haben will.

In den vergangenen Wochen machte Bungies neuer Multiplayer-Shooter „Marathon“ immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Nachdem zunächst das Spieler-Feedback zur geschlossenen Alpha wenig positiv ausfiel, sah sich Bungie mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert, die das Studio kurze Zeit später auch einräumte.

Zudem erreichte uns das Gerücht, dass sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment dazu entschieden haben könnten, „Marathon“ noch einmal zu verschieben. Dies berichtete der Forbes-Journalist Paul Tassi, der erfahren haben möchte, dass der bisherige Marketingplan aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen über den Haufen geworfen wurde.

Gestützt werden Tassis Aussagen in diesen Tagen vom ehemaligen IGN-Redakteur und gut vernetzten Industrie-Insider Colin Moriarty. Dieser äußerte sich in der aktuellen Ausgabe des „Sacred Symbols“-Podcasts nämlich ähnlich und deutete ebenfalls eine mögliche Verschiebung an.

Wie geht es mit Marathon weiter?

Im Gespräch mit dem „Sacred Symbols“-Podcast erklärte Moriarty, dass ihm eine Quelle, die mit der Sachlage vertraut ist, bestätigt habe, dass es aktuell keine Marketing-Pläne für „Marathon“ gibt. Eine ungewöhnliche Maßnahme, da der neue Shooter von Bungie nach dem aktuellen Stand der Dinge am 23. September 2025 erscheinen soll.

Die Aussagen von Moriarty befeuern natürlich die Gerüchte, dass sich Sony Interactive Entertainment und Bungie nach dem negativen Feedback der geschlossenen Alpha in der Tat zu einer Verschiebung entschieden haben könnten.

„Mir wurde von jemandem, der mit den Marketingplänen in einem wichtigen Auslandsmarkt vertraut ist, gesagt, dass es derzeit keinerlei Pläne gibt, bezahlte Werbung für Marathon zu schalten“, sagte Moriarty.

„Ich weiß nicht, ob diese Entscheidung durch die jüngsten Ereignisse beeinflusst wurde oder ob das schon immer so geplant war. Oder was auch immer der Grund ist. Aber für ein Spiel mit einem derart hohen Profil ist dies ein ziemlich ungewöhnlicher Schritt.“

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

Vereinzelte Spieler fühlen sich angesichts der aktuellen Entwicklungen an das unrühmliche Ende von „Concord“ erinnert und befürchten sogar, dass die gestrichenen Marketingpläne auf ein mögliches Aus von „Marathon“ hindeuten könnten. So weit dürfte es vorerst jedoch nicht kommen. Stattdessen rechnen Insider damit, dass Sony Interactive Entertainment „Marathon“ schlichtweg noch etwas mehr Entwicklungszeit einräumt.

Hinzu kommt, dass sich bislang weder der Publisher noch die Verantwortlichen von Bungie zu den Meldungen der vergangenen Tage geäußert haben. Auch wenn es sich bei Tassi und Moriarty in der Regel um zuverlässige Quellen handelt, sollten ihre Aussagen zunächst also mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

„Marathon“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Marathon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren