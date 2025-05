Neu auf PS5 und PS4: Elden Ring Nightreign, F1 25 und mehr – Releases der Woche

In der kommenden Woche stehen größere Veröffentlichungen an. Unter anderem erreicht From Softwares „Elden Ring: Nightreign" den Markt. Wir haben eine Übersicht.

In der Woche vom 26. Mai bis 1. Juni 2025 erscheinen auf PS5 und PS4 mehrere Spiele, die unterschiedliche Zielgruppen und Vorlieben abdecken. Dazu gehört etwa „Elden Ring: Nightreign“, ein eigenständiger Titel im Universum des preisgekrönten Action-Rollenspiels.

Anders als der Haupttitel fokussiert sich From Softwares neustes Werk auf eine kooperative Spielerfahrung für bis zu drei Personen. Das Spielprinzip basiert auf der Kombination einzigartiger Heldenfähigkeiten, wobei Synergien in Teamkämpfen eine zentrale Rolle einnehmen.

Die Spielwelt unterliegt dynamischen Veränderungen zwischen einzelnen Spielsitzungen, betont der Entwickler. Ziel ist es, den „furchterregenden Fürsten jener Nacht“ zu bezwingen.

„Elden Ring: Nightreign“ erscheint in zwei Editionen:

Standardversion für 39,99 Euro

Digital Deluxe Edition für 54,99 Euro inklusive zusätzlichem DLC, Artbook, Mini-Soundtrack und Bonus-Geste

F1 25 rast zur Startlinie

Parallel zur laufenden Formel-1-Saison bringt Electronic Arts mit „F1 25“ die offizielle Videospielumsetzung auf die PS5. Neben aktualisierten Fahrzeug- und Fahrerdaten enthält das Rennspiel mehrere neue Modi. Dazu zählt „My Team 2.0“, in dem Spieler ein eigenes Team verwalten und aktiv an Rennen teilnehmen. Auch der Story-Modus „Braking Point 3“ setzt die erzählerische Komponente rund um das fiktive Konnersport-Team fort.

Technisch profitiert „F1 25“ laut Hersteller von überarbeiteten Streckendarstellungen mithilfe von LIDAR-Scans sowie einer Vielzahl an Anpassungsoptionen in den Bereichen Lackierung und Branding.

„F1 25“ erscheint in zwei Versionen:

Standardversion für 79,99 Euro

Iconic Edition mit Bonus-Inhalten, u.a. Lewis-Hamilton-Paket und 3 Tage Vorabzugang für 99,99 Euro

Für Vorbestellungen gibt es das „Pack zum 75. F1-Jubiläum“ sowie ein „F1-World-Starter-Pack“.

Neuerscheinungen auf PS5 und PS4 vom 26. Mai bis 1. Juni 2025

Neben den beiden genannten Titeln erscheinen weitere Spiele auf PS5, teilweise auch auf PS4. Diese decken verschiedene Genres ab:

Montag, 26. Mai 2025:

Section 13 (PS5)

Dienstag, 27. Mai 2025:

Cattle Country (PS5)

(PS5) Cosmi: Forbidden Forests (PS5)

(PS5) Gore Doctor (PS5)

(PS5) Oddsparks: An Automation Adventure (PS5)

(PS5) Roboquest (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Zombie Cure Lab (PS5)

Mittwoch, 28. Mai 2025:

Crystal of Atlan (PS5)

(PS5) Elemental War Clash (PS5)

(PS5) Eternal Evil (PS5)

(PS5) Pipistrello and the Cursed Yoyo (PS5)

(PS5) Ratshaker (PS5)

(PS5) Starlight Legacy (PS5)

(PS5) Submersed 2: The Hive (PS5)

(PS5) To a T (PS5)

Donnerstag, 29. Mai 2025:

Copycat (PS5)

(PS5) Fomography (PS5)

(PS5) Fuga: Melodies of Steel 3 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Nice Day for Fishing (PS5)

(PS5) Scar-Lead Salvation (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Spray Paint Simulator (PS4, PS5)

Freitag, 30. Mai 2025:

Battle Puzzle 2048: Space Girls (PS5)

(PS5) Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends (PS5)

(PS5) Elden Ring: Nightreign (PS4, PS5)

(PS4, PS5) F1 25 (PS5)

(PS5) Hypercharge: Unboxed (PS4, PS5)

Weiter geht es in den kommenden Wochen mit Neuerscheinungen wie „FBC: Firebreak“, das zum Launch in den Katalog von PS Plus Extra aufgenommen wird, und „Death Stranding 2: On The Beach“. Beide erscheinen im Juni. Im Juli folgen Games wie „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ und „Killing Floor 3“, bevor wir gemächlich wieder der Hauptsaison zusteuern.

