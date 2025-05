Resident Evil 9: Capcom widersetzt sich einem Trend der beiden letzten Teile – Gerücht

„Resident Evil 9“ befindet sich bereits bei Capcom in Entwicklung und neuesten Gerüchten zufolge könnte das kommende Horrorspiel mit einem Trend der letzten beiden Teile brechen und sich stattdessen an den Remakes orientieren.

Nachdem der letzte Teil der „Resident Evil“-Reihe mit „Village“ bereits vier Jahre zurückliegt, fiebern Fans bereits dem nächsten Horror-Abenteuer entgegen: „Resident Evil 9“, dessen Entwicklung von Capcom im Juli des vergangenen Jahres bestätigt, bislang aber noch nicht offiziell enthüllt wurde.

Stattdessen brodelt derzeit kräftig die Gerüchteküche rund um „Resident Evil 9“: Der bekannte Insider AestheticGamer1, auch als Dusk Golem bekannt, behauptete erst kürzlich, dass noch in diesem Jahr mit der Ankündigung des Spiels zu rechnen sei. Und jetzt ist es erneut der Leaker, der neue angebliche Infos zum Spiel in Umlauf brachte. Demnach wird sich Capcom von einem Trend, den die beiden letzten „Resident Evil“-Teile mit sich brachten, wieder verabschieden.

Resident Evil 9 soll zurück zur Third-Person-Perspektive

Das 2017 veröffentlichte „Resident Evil 7“ sorgte für eine der bedeutendsten Veränderungen in der jüngsten Geschichte von Capcoms erfolgreichem Franchise. Es markierte die Abkehr von der traditionellen Third-Person-Perspektive und führte stattdessen die First-Person-Ansicht ein, die auch im Nachfolger „Resident Evil Village“ zum Einsatz kam. Aus diesem Grund dürfte es eigentlich nahe liegen, dass die Entwickler diesen Trend auch mit dem nächsten Teil fortsetzen.

Doch wie AestheticGamer1 kürzlich in einem X-Beitrag verlauten ließ, sei das wohl nicht der Fall. Stattdessen soll „Resident Evil 9“ mit dem First-Person-Trend bereits wieder brechen und im Stile der Remakes zur bekannten Third-Person-Ansicht zurückkehren. Zudem stellte der Insider klar, dass der kommende Titel von Anfang an für das Spielen in dieser Perspektive entworfen wurde.

Allerdings fügt er hinzu, dass er gehört habe, dass es womöglich eine optionale First-Person-Kamera geben könnte – ähnlich wie in der Gold Edition von „Resident Evil Village“, nur eben umgekehrt. Dieses Gerücht stamme jedoch nicht direkt von einer seiner bekannten Quellen.

Entwicklung wurde 2021 angeblich neu gestartet

Da die Enthüllung von „Resident Evil 9“ laut AestheticGamer1 aber noch dieses Jahr erfolgen soll, dürften Fans vielleicht bald schlauer sein. Weshalb die Ankündigung so lange auf sich warten lässt, stellte der Insider in dieser Woche ebenfalls klar: Demnach wurde die Entwicklung des Spiels, die bereits 2017 begonnen haben soll, 2021 neu gestartet. Ursprünglich hatte Capcom das Spiel angeblich als Open-World-Titel mit Multiplayer-Elementen geplant.

Abgesehen davon soll das neunte Hauptspiel die Reihe nach „Resident Evil 4“ und „Resident Evil 7“ ein weiteres Mal neu erfinden. Neugierig machte in dieser Hinsicht auch eine Aussage von Capcoms Koshi Nakanishi, der nach dem sieben Teil erneut die Leitung über die Entwicklung zu verantworten hat: „Es war schwierig, herauszufinden, was man nach Resident Evil 7 machen sollte“, erklärte er im letzten Jahr. „Aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, es fühlt sich substanziell an.“

