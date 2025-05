Summer Game Fest 2025: Termin, Livestreams & Inhalte – Die wichtigsten Infos zusammengefasst

Nachdem das Summer Game Fest im Jahr 2020 zunächst als Ersatz für Veranstaltungen begann, die aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnten, zählt die jährlich stattfindende Show spätestens nach dem endgültigen Aus der E3 zu den wichtigsten Events der Branche.

In diesem Jahr kehrt das große Eröffnungsevent zum Summer Game Fest am 6. Juni 2025 zurück und findet wie in den Vorjahren im YouTube Theater in Los Angeles statt. Moderiert wird die Veranstaltung erneut von Geoff Keighley, der bereits Ende Januar zahlreiche spannende Ankündigungen in Aussicht stellte.

Konkrete Namen oder Details zu den bevorstehenden Ankündigungen nannte Keighley bislang nicht. In den vergangenen Jahren begann er jedoch wenige Tage vor dem Start des Summer Game Fest damit, erste Highlights zu bestätigen und die Vorfreude zu steigern. Ähnliches ist auch in diesem Jahr zu erwarten.

Hier könnt ihr das Summer Game Fest live verfolgen

Wie in den vergangenen Jahren dürfen wir auch beim Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2025 mit einer rund zweistündigen Show rechnen, die Spieler dank eines offiziellen Livestreams live verfolgen können. Laut Geoff Keighley wird der Stream auf etwa 20 verschiedenen Plattformen verfügbar sein.

Dazu zählen unter anderem große Dienste wie YouTube, TikTok, Facebook, Twitch und X. Die Show startet am Freitag, den 6. Juni 2025, um 23 Uhr unserer Zeit.

Offizielle Streams in der Übersicht:

Das Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2025 bietet den Entwicklern und Publisher eine Bühne für große Ankündigung. Im vergangenen Jahr durften sich die Spieler und Zuschauer beispielsweise über die offizielle Enthüllung von „LEGO Horizon Adventures“, eine Präsentation von „Star War: Outlaws“ oder die Ankündigung des „Night Springs“-DLCs zu „Alan Wake 2“ freuen.

Wir sind natürlich auch in diesem Jahr live mit von der Partie und versorgen euch zeitnah mit allen wichtigen Enthüllungen und Ankündigungen.

Der Auftakt für weitere Shows

Beim rund zweistündigen Stream handelt es sich lediglich um den Auftakt des Summer Game Fest. Im Anschluss findet ab 1 Uhr in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 2025 der „Day of the Devs SGF Edition“-Stream statt. In diesem sprechen ausgewählte Entwickler und Teams über die Ankündigungen, die sie auf dem Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2025 vornahmen.

Weiter geht es mit dem Stream zur „Future Games Show“, der am 7. Juni um 22 Uhr startet. Und dann wäre da ja auch noch der große Xbox Games Showcase 2025, auf dem Microsoft mehrere spannende Ankündigungen vornehmen möchte. Los geht es am Sonntag, den 8. Juni 2025 um 19 Uhr.

Direkt nach dem Xbox Games Showcase findet eine neue Developer Direct statt, die uns einen ausführlichen Blick auf das Obsidians Rollenspiel „The Outer Worlds 2“ ermöglicht.

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren