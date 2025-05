Xbox: „Die Zeichen stehen an der Wand“ – Insider sieht Ende von Microsofts Konsolenära

Nachdem Microsofts Xbox-Verkäufe in den letzten Jahren deutlich nachgelassen haben, vollzog das Unternehmen aus Redmond einen Strategiewechsel, legte einen stärkeren Fokus auf den Game Pass und positionierte sich als Multiplattform-Publisher. Und das mit Erfolg: Nachdem zuletzt Titel wie beispielsweise „Forza Horizon 5“ oder „Indiana Jones und der Große Kreis“ für die PS5 veröffentlicht wurden, führt Microsoft nicht selten die Verkaufscharts an.

Dennoch werkelt man hinter verschlossenen Türen bereits an der nächsten Xbox. Doch die kommende Konsole könnte Microsofts letzte sein. Davon geht zumindest der bekannte Branchenkenner und Insider Tom Henderson aus, wie er jetzt in der neuesten Ausgabe des „Insider Gaming Weekly“-Podcasts (via TheGamer) verraten hat.

Xbox-Zukunft: Wann ist Schluss mit Hardware?

Henderson, der vor allem als Chefredakteur von Insider Gaming bekannt sein dürfte, kam auf dieses Thema zu sprechen, nachdem er in der Gesprächsrunde gefragt wurde, wann Microsoft seiner Meinung nach dem Konsolengeschäft den Rücken zukehren wird. Daraufhin erklärte er, dass dies seiner Ansicht nach wohl nach der nächsten Xbox der Fall sein wird.

„Wir wissen, dass sie noch eine weitere Konsolengeneration herausbringen werden. Dann, denke ich, ist es geschafft. Sie müssen nicht mehr so viel Zeit und Geld in eine Xbox-Konsole stecken“, so Henderson. Wie er darauf kommt? „Jetzt, mehr denn je, habe ich das Gefühl, die Zeichen stehen an der Wand. Einfach nur mit der Art und Weise, wie sich die Richtung in den letzten zwei Jahren entwickelt hat und wie schnell sich ihre Strategie scheinbar in der Öffentlichkeit verändert hat.“

Anschließend äußerte Henderson aber auch eine These und stellte die Vermutung in den Raum, dass Microsoft eine „ungewöhnliche Strategie“ anwenden könnte, um PS5-Nutzern zunächst die Qualität der Xbox-Spiele auf deren Plattform zu präsentieren, um sie dann in der nächsten Konsolengeneration mit Exklusivtiteln zu gewinnen. Allerdings zweifelt er selbst an diesem Szenario und hält fest, dass die Zukunft von Xbox „mehr denn je“ ungewiss ist.

Nächste Xbox: Mehr PC als Konsole?

Gewiss ist nur, dass Microsoft an der nächsten Xbox arbeitet, die Gerüchten zufolge wohl frühestens 2027 auf den Markt kommen wird. Allerdings könnte die kommende Plattform womöglich mehr mit einem PC als mit einer herkömmlichen Konsole gemeinsam haben. Der gut informierte Journalist Jez Corden von Windows Central sagte bereits Anfang März dieses Jahres, dass die nächste Xbox wohl „ein PC mit TV-freundlicher Hülle“ werden wird.

Außerdem könnte Microsoft die nächste Xbox auch für andere Anbieter wie beispielsweise Steam öffnen. Entsprechende Hinweise tauchten schon im März auf, während der bekannte Leaker eXtas1s erst zu Beginn dieser Woche darüber berichtete, dass bereits eine Steam-Integration für den Microsoft Store getestet wird.

Neben der Next-Gen-Xbox plant Microsoft obendrein auch im Handheld-Bereich Fuß zu fassen: Ein Gerät mit dem Codenamen „Keenan“, das in Zusammenarbeit mit ASUS entsteht und für Microsoft als eine Art Feldstudie dienen soll, könnte unter Umständen noch dieses Jahr erscheinen. Für 2027 – höchstwahrscheinlich parallel zum Start der neuen Xbox – soll dann ein eigenständiger Xbox-Handheld auf den Markt gebracht werden.

