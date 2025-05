80 % Rabatt: Der perfekte Einstieg vor The Old Country – Mafia-Abenteuer zum Bestpreis verfügbar

Mit „Mafia: The Old Country“ erscheint im Sommer ein Prequel zur beliebten Spielreihe. Wer sich die Wartezeit bis dahin versüßen oder für wenig Geld in die Serie einsteigen möchte, hat dank eines aktuellen Angebots im PlayStation Store jetzt die Gelegenheit dazu.

Anfang des Monats veröffentlichten 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 nicht nur einen Gameplay-Trailer zu „Mafia: The Old Country“. Gleichzeitig spendierten die Verantwortlichen dem Prequel einen Termin und bestätigten, dass dieses am 8. August 2025 erscheint.

Wer nach einer Möglichkeit suchen sollte, sich auf den Release von „The Old Country“ einzustimmen und sich die Wartezeit ein wenig zu versüßen, wird in diesen Tagen im PlayStation Store fündig. Unter den aktuellen Angeboten befindet sich nämlich auch die Definitive Edition des ursprünglich im Jahr 2016 veröffentlichten „Mafia 3“.

Im Rahmen des aktuellen Angebots sinkt die Definitive Edition um 80 Prozent im Preis und wandert bis zum 29. Mai 2025 um 0:59 Uhr zum bisherigen Bestpreis von gerade einmal 5,99 Euro über die digitale Ladentheke.

Eine Reise in das New Bordeaux des Jahres 1968

Die Geschichte von „Mafia 3“ versetzt die Spieler ins Jahr 1968. Nach Jahren des Kampfeinsatzes in Vietnam kehrt Lincoln Clay nach New Bordeaux zurück – und findet sich in einer Welt wieder, in der nichts mehr so ist wie früher. Schnell erkennt er eine bittere Wahrheit: Familie ist nicht das, worin man hineingeboren wird, sondern das, wofür man zu sterben bereit ist.

Wieder in New Bordeaux, will Lincoln seiner kriminellen Vergangenheit den Rücken kehren. Doch als seine Ersatzfamilie, eine schwarze Gangsterbande, von der italienischen Mafia verraten und ausgelöscht wird, gründet er auf den Trümmern seiner alten Welt eine neue Familie.

Gemeinsam begibt er sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, um die Verantwortlichen der Morde zur Rechenschaft zu ziehen.

„Suche dir deinen eigenen Spielstil aus, irgendwo zwischen brutaler Gewalt mit wüstem Geballer und heimlichen Attentaten aus dem Verborgenen. Setze Lincolns militärische Ausbildung ein und sammle vertrauliche Informationen, um die italienische Mafia zu Fall zu bringen“, führen die Entwickler zur spielerischen Umsetzung des Gangster-Spektakels aus.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Nach dem Release der Definitive Edition stellten 2K Games und Hangar 13 die diversen Zusatzinhalte zu „Mafia 3“ kostenlos zur Verfügung. Darunter das Erweiterungspaket. Dieses umfasst die drei Add-ons „Faster Baby“, „Stones Unturned“ und „Sign of the Times“.

Zu den weiteren Inhalten gehören neue Waffen und Fahrzeuge. Die jeweiligen DLCs können Spieler gratis aus dem PlayStation Store herunterladen.

Weitere Meldungen zu Mafia 3, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren