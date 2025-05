Assassin’s Creed Shadows: Update 1.0.5 mit Crossover-Event, Parkour-Verbesserungen und mehr erscheint morgen – Changelog

Nachdem erst zu Beginn dieses Monats das umfangreiche Update 1.0.4 für „Assassin’s Creed Shadows“ veröffentlicht wurde, das unter anderem die ersten kostenlosen Story-Inhalte ins Spiel brachte, steht bereits die nächste Aktualisierung für das Action-Adventure in den Startlöchern.

Wie Ubisoft jetzt bekannt gegeben hat, wird das Update 1.0.5 ab morgen, dem 27. Mai, um 16 Uhr unserer Zeit zum Download bereitstehen. Spieler können sich nicht nur auf zahlreiche Verbesserungen freuen, sondern auch auf das erste Crossover-Event: Hier trifft „Assassin’s Creed Shadows“ auf das Horrorspiel „Dead by Daylight“.

Auf der PS5 wird die Aktualisierung rund 3,31 Gigabyte groß sein und Highlight dürfte die bereits erwähnte Kooperation mit „Dead by Daylight“ sein, in deren Rahmen die Spieler eine neue, kostenlose Quest absolvieren können, deren Abschluss ein Schmuckstück und Banner beschert. Außerdem haben die Entwickler umfangreiche Verbesserungen am Parkour-System des Spiels vorgenommen und neue Manöver hinzugefügt.

Darüber hinaus erhält auch der Foto-Modus neue Funktionen, während die Quest „Ein Hundeleben“, die bislang nur für Vorbesteller verfügbar war, ab morgen auch von allen Spielern absolviert werden kann. Zahlreiche Verbesserungen des Gameplays und weitere Fehlerbehebungen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Changelog zum Update 1.0.5 liefert einen Überblick über alle Inhalte.

Assassin’s Creed Shadows – Titel-Update 1.0.5 Changelog

Patch-Highlights

Quest „Ein Hundeleben“ freigeschaltet Mit diesem Update erhalten alle Spieler Zugang zur Vorbesteller-Bonusquest „Ein Hundeleben“. Hilf einem treuen Hund, seinen verstorbenen Meister zu rächen und schalte Tsuki-maru als Haustier für dein Versteck frei. Die Quest ist früh im Spiel verfügbar, sobald du „Vom Funken zur Flamme“ abgeschlossen hast. Sie kann im Tennoji-Tempel, außerhalb von Osaka, gefunden werden.

Besondere Kollaborationen

Dead by Daylight-Event: Wir freuen uns, unsere erste besondere Zusammenarbeit mit diesem neuen Dead by Daylight-Event in Assassin’s Creed Shadows zu enthüllen. Während Dorfbewohner verschwinden, wird Naoe misstrauisch gegenüber einer seltsamen Präsenz, die die Bewohner von Harima angreift. Um erfolgreich zu sein, musst du einzigartige Mechaniken meistern und dich einer furchterregenden jenseitigen Bedrohung stellen. Dieses Event beinhaltet eine neue kostenlose Quest, die du vom Versteck aus erreichen kannst, sobald du Yasuke als spielbaren Charakter freigeschaltet hast. Nach Abschluss des Events erhältst du ein kostenloses Schmuckstück und Banner. Du kannst deine beiden Charaktere auch mit einem Dead by Daylight-inspirierten Paket im Laden weiter personalisieren, das Outfits, Waffen, Schmuckstücke und die Möglichkeit bietet, mit dem treuen Ross Maurice in die Schatten zu reiten.

Wir freuen uns, unsere erste besondere Zusammenarbeit mit diesem neuen Dead by Daylight-Event in Assassin’s Creed Shadows zu enthüllen. Balatro-Schmuckstück: Wir fügen außerdem ein neues Schmuckstück für Naoe und ein Amulett für Yasuke namens „Gewinnende Hand“ hinzu – direkt inspiriert von Balatro. Diese neuen Gegenstände kommen mit einem legendären Perk, der dir die Chance gibt, bei Combo-Abschlüssen einen zufälligen Leidens-Effekt auszulösen. Nun… ihr müsst zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie ihr es bekommt!

Wir fügen außerdem ein neues Schmuckstück für Naoe und ein Amulett für Yasuke namens „Gewinnende Hand“ hinzu – direkt inspiriert von Balatro.

Parkour-Verbesserungen

Das Team hat eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, um die Parkour-Mechaniken zu optimieren. Wir bedanken uns herzlich bei allen engagierten Parkour-Spielern für ihr anhaltendes Feedback seit dem Start. Hier sind die wichtigsten Änderungen:

Neuer Vertikalsprung: Wir fügen eine brandneue Parkour-Interaktion hinzu, die es sowohl Naoe als auch Yasuke ermöglicht, auf jedes erreichbare Sims, Vordach oder Überhang zu springen und sich daran festzuhalten, wodurch die Notwendigkeit vertikaler Wandläufe reduziert wird. Um ihn auszulösen, drücke einfach die Sprungtaste, wenn du dich niedrigen Überhängen näherst, und dein Charakter wird den Sprung ausführen.

Wir fügen eine brandneue Parkour-Interaktion hinzu, die es sowohl Naoe als auch Yasuke ermöglicht, auf jedes erreichbare Sims, Vordach oder Überhang zu springen und sich daran festzuhalten, wodurch die Notwendigkeit vertikaler Wandläufe reduziert wird. Um ihn auszulösen, drücke einfach die Sprungtaste, wenn du dich niedrigen Überhängen näherst, und dein Charakter wird den Sprung ausführen. Sprint-Umschaltungssperre: Solange die Richtungseingaben beibehalten werden, wird der Sprint beim Verwenden von Parkour-Auf oder Parkour-Ab nicht mehr deaktiviert.

Solange die Richtungseingaben beibehalten werden, wird der Sprint beim Verwenden von Parkour-Auf oder Parkour-Ab nicht mehr deaktiviert. Verbesserte Rückwärts- und Seitwärtsabstöße: Wir haben auch die Distanz und Höhe von seitlichen und rückwärtigen Abstößen verbessert, wobei Fußlandungen gegenüber Handlandungen bevorzugt werden. Dies beinhaltet neue Animationen für Naoe bei höhengewinnenden Seitwärtsabstöße, was ihre Fähigkeit erweitert, während des Parkours hoch oben zu bleiben.

Neue Foto-Modus-Funktionen

Der Foto-Modus erhält das größte Update für ein Assassin’s Creed-Spiel, mit neuen Funktionen zur besseren Anpassung deiner Aufnahmen und um die Schönheit des feudalen Japans optimal einzufangen. Dazu gehören die folgenden Optionen:

Tageszeit ändern

Mit zahlreichen Posen und Gesichtsausdrücken experimentieren

Kopfbedeckung ein-/ausschalten

Musik beim Bearbeiten deiner Aufnahmen abspielen

Sticker-Kolorierung

Neue Anpassungsrahmen

Benutzerdefinierte Filter speichern

Nur einen Parameter zurücksetzen

Kamerageschwindigkeit anpassen

Verbesserter Vorschaumodus

Vollbild (nur PC)

Liste der Fehlerbehebungen

Allgemein

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler eine dauerhafte „Neues Item“-Benachrichtigung in ihrem Inventar hatten. Wir haben es geschafft!

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einigen Spielern ein neuer Speicherstand auf Level 60 mit Ausrüstung und allen aufgedeckten Zielen gegeben wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Desynchronisationswarnung für „Zivilisten töten“ grundlos erschien.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Anbandeln mit Lady Oichi vor Rin zu einer Trennung führen konnte.

Diverse Lokalisierungsfehler wurden behoben.

Balancing

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Samurai Daisho und Ronin gelegentlich eine extrem hohe Menge an Mon unabhängig von ihrem Level gaben, was andere Methoden zum Mon-Gewinn unattraktiv machte.

Wir haben auch die Mon-Ökonomie teilweise neu ausbalanciert, um mehr Welterkundung und Gameplay-Aktivitäten zu fördern, um Handwerksmaterialien und Versteckressourcen zu verdienen, anstatt sie bei Händlern zu kaufen.

Dafür haben wir die Kosten für Handwerksmaterialien und Versteckressourcen, die von Händlern verkauft werden, erhöht und die pro Saison verfügbare Menge für jeden Händler gesenkt.

Wenn du sie immer noch kaufen möchtest, haben wir die Menge an Mon erhöht, die durch das Abschließen von Verträgen erworben wird.

Welt

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Yagoro in einem Kofun gefangen war und nicht ins Versteck zurückkehrte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler auf der Baustelle der Burg Osaka stecken bleiben konnten.

Quests

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler die Quest „Vision der Reiche“ nicht verlassen konnten, wenn sie „Zu Erinnerungen beenden“ wählten und ihren Fortschritt aus dem Animus-Erinnerungsmenü luden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Beenden während der Quest „Nobutsuna Sensei“ dazu führte, dass Yasuke im Flashback stecken blieb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Yaya nach erfolgreicher Rekrutierung nicht „Der Liga“ beitrat.

Fortschrittsprobleme in der Quest „Showdown in Sakamoto“ wurden behoben, die auftraten, wenn Katsuhime zuvor gestorben war.

Es wurde ein Problem in der Quest „Weckruf“ behoben, bei dem der „Unruhestifter“ nicht gejagt werden konnte.

Es wurde ein Problem in der Quest „Lokale Gerichte finden“ behoben, bei dem Narezushi nicht von Händlern bezogen werden konnte.

Es wurde ein Problem in der Quest „Wölfe und Füchse“ behoben, bei dem Spieler nicht mit Hattori Hanzo sprechen konnten. Ich schätze, jetzt lassen wir dich mit ihm sprechen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in „Ein eigenartiger Gast“ nicht weiterkommen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler die Quest „Fehlende Botschaft“ nicht abschließen konnten, da sie den Brief nicht abrufen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel während der Quest „Tempel des Reiters (Auge um Auge)“ abstürzte.

Es wurde ein Problem in der Quest „Tagebuch der Lady Rokkaku“ behoben, bei dem Katsuhimes Brief manchmal verschwand. Du hast Post!

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel fälschlicherweise annahm, Katsuhime sei tot, und Spieler die Quest „Tagebuch der Lady Rokkaku“ nicht abschließen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler die Quest „Tagebuch der Lady Rokkaku“ nicht abschließen konnten, weil Naoe und Katsuhime am umgebenden Wasser festhielten. Sie wollten nur ein kleines Bad nehmen!

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler die Quest „Tagebuch der Lady Rokkaku“ nicht abschließen konnten, weil Katsuhime ins Wasser fiel und ans Ufer schwamm.

Stealth

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Effekt der Shinobi-Glocke durch die Sichtlinie von NPCs blockiert wurde.

Kampf

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Gravur „+600% Affliction Buildup“ ein Textfehler war. Sie wurde jetzt korrigiert, um den tatsächlichen Buildup-Wert von 6% widerzuspiegeln.

Visuelles & Grafik

Visuelle Probleme wurden behoben.

Einige Probleme wurden behoben, bei denen die Reittiere „Kaen“ und „Sekiryu“ nicht vollständig in die Ställe passten.

Ein visuelles Problem mit der „Samurai Daimyo Rüstung“ wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler manchmal einen riesigen NPC in Städten sehen konnten.

Versteck

Verbesserte Stabilität für stark angepasste Verstecke.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler manchmal nicht mit Gennojo im Versteck interagieren konnten.

Plattformspezifische Korrekturen

Xbox

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Gamertag in der Miniaturansicht der Foto-Modus-Bilder auf der Weltkarte unbegrenzt lud.

Probleme mit Maus- und Tastatur-Eingaben wurden behoben.

Der Balanced Performance Mode, der auf der Xbox Series X nach Update 1.0.4 fehlte, wurde wiederhergestellt. HINWEIS: Der Balanced Performance Mode erfordert die richtige Einrichtung mit einem 120, 144, 165 oder 240 Hz Monitor.



Nächste Aktualisierung mit weiteren Story-Inhalten für Juni geplant

Und bereits im nächsten Monat steht das nächste große Update für „Assassin’s Creed Shadows“ an, wie sich der von Ubisoft bereitgestellten Roadmap entnehmen lässt. So können Spieler im nächsten Monat über weitere kostenlose Story-Inhalte in Form einer Questreihe namens „Neuer Verbündeter für deine Liga“ freuen. Obendrauf gibt es neue Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad und Optionen für ein immersiveres Gameplay.

Im Laufe des Jahres werden außerdem noch weitere Gratis-Inhalte und Aktualisierungen veröffentlicht. Unter anderem wurden bereits ein „Neues Spiel+“, weitere Crossover-Events und natürlich Verbesserungen auf Grundlage des Community-Feedbacks in Aussicht gestellt. Außerdem wird mit „Die Klauen von Awaji“ auch eine Story-Erweiterung erscheinen, deren Release Berichten zufolge für den Herbst erwartet wird.



